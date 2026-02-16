Festival of Lights – Wo Licht zur Kunst wird

Mit dem Ende der kalten Jahreszeit und den ersten warmen Sonnenstrahlen kehrt neues Leben in die Stadt zurück. Genau in diesem besonderen Moment verwandelt das Festival of Lights (Lichter-Festival) Zagreb die kroatische Hauptstadt in eine lebendige Bühne, auf der Licht zum künstlerischen Ausdrucksmittel wird und BesucherInnen dazu einlädt, die Stadt aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Das Festival of Lights in Zagreb findet in diesem Jahr vom 18. bis 22. März 2026 statt.

Erwachen des Lichts auf dem Lotrščak-Turm. ©Marin Tomaš

Während der fünf Festivaltage sind 26 Lichtwerke an 21 Orten in der Stadt zu sehen, die sich zu einer ausdrucksstarken und vielfältigen künstlerischen Gesamtheit verbinden. Mit kreativen Installationen, Projektionen und Animationen interpretiert das Festival den urbanen Raum neu und vereint moderne Technologie mit künstlerischem Erzählen zu einem beeindruckenden visuellen Erlebnis. Neben Werken kroatischer KünstlerInnen stellen sich in diesem Jahr auch zehn internationale Künstler aus Tschechien, Frankreich, Deutschland, der Slowakei und Spanien vor und begeistern Besucher aller Generationen sowie Gäste aus der ganzen Welt.

Ungewöhnliche Lichtdynamik am Museum Mimara. ©Samir Cerić Kovačević

Die stetig zunehmende internationale Aufmerksamkeit spiegelt sich auch in der Auszeichnung durch European Best Destinations und Forbes wider, die das Festival of Lights Zagreb zu den besten Veranstaltungen Europas für einen Besuch im Jahr 2026 zählen. Damit unterstreicht das Festival seine Rolle als eines der bedeutenden kulturellen Highlights Europas mit starker internationaler Medienresonanz. Das Festival of Lights Zagreb ist deutlich mehr als ein reines Lichtspektakel – es steht für das Erwachen der Stadt und den Start in die lichtreichere Zeit des Jahres. Es lädt zum Entdecken, zum Spazieren und zur erneuten Verbindung mit dem urbanen Raum ein und verwandelt Zagreb in eine offene Galerie, in der das Licht seine Kultur, sein Erbe und seine zeitgenössische Identität hervorhebt.

Erwachen der Natur auf dem König-Tomislav-Platz. ©Julien Duval

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein sind fester Bestandteil der Identität des Festival of Lights Zagreb. In Zusammenarbeit mit dem Weltweiten Fonds für Natur (WWF) stellt das Festival auch in diesem Jahr aktuelle ökologische Themen in den Mittelpunkt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den Auswirkungen des Klimawandels auf das Meer und das Meeresleben, um das Bewusstsein für den Schutz natürlicher Ökosysteme sowie für einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt zu fördern. Während des Festival of Lights Zagreb eröffnet ein Aufenthalt in der Stadt ein ganzheitliches Erlebnis des urbanen Lebens. Ein reichhaltiges Kulturprogramm, Museen, kulinarische Vielfalt und die lebhafte Stimmung runden die Festivalabende ab, während die Zagreb Card eine unkomplizierte Fortbewegung durch die Stadt sowie zahlreiche Vorteile während des Aufenthalts ermöglicht.

Geist der Natur dargestellt auf dem Ban-Josip-Jelačić-Platz. ©Julien Duval