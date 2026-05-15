Faszinierende Einblicke in die Luftfahrt

Der Flughafen Wien und der KURIER laden am 31. Mai 2026 zu einem exklusiven Lesertag in die Besucherwelt des Airports ein. An diesem besonderen Tag haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, den Flughafenbetrieb hautnah zu erleben. Insgesamt werden elf geführte Touren angeboten, bei denen Gruppen von maximal 50 Personen den Flughafen aus nächster Nähe erkunden können. Treffpunkt für die erste Tour ist um 8:40 Uhr im Besucherwelt Terminal. Start für die erste Tour ist um 9:00 Uhr, weitere folgen im Laufe des Tages. (Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00) Treffpunkt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeweils 20 Minuten vor Beginn am Besucherwelt-Terminal.

Die Gäste erwartet eine umfassende Flughafen-Tour mit einer Busrundfahrt über das Vorfeld, bei der Starts und Landungen verschiedenster Flugzeuge beobachtet werden können. Anschließend führt die Tour in den Erlebnisraum, wo interaktive Installationen spannende Einblicke in die Abläufe eines internationalen Flughafens bieten.

Vor Beginn der Tour ist eine Sicherheitskontrolle erforderlich. Dabei dürfen keine Getränkeflaschen, spitze oder andere sicherheitsrelevante Gegenstände mitgeführt werden. Danach startet die Busrundfahrt über das Vorfeld, bevor es weiter in den Erlebnisraum geht.