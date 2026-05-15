Faszinierende Einblicke in die Luftfahrt
Der Flughafen Wien und der KURIER laden am 31. Mai 2026 zu einem exklusiven Lesertag in die Besucherwelt des Airports ein. An diesem besonderen Tag haben Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Gelegenheit, den Flughafenbetrieb hautnah zu erleben. Insgesamt werden elf geführte Touren angeboten, bei denen Gruppen von maximal 50 Personen den Flughafen aus nächster Nähe erkunden können. Treffpunkt für die erste Tour ist um 8:40 Uhr im Besucherwelt Terminal. Start für die erste Tour ist um 9:00 Uhr, weitere folgen im Laufe des Tages. (Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00) Treffpunkt für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist jeweils 20 Minuten vor Beginn am Besucherwelt-Terminal.
Die Gäste erwartet eine umfassende Flughafen-Tour mit einer Busrundfahrt über das Vorfeld, bei der Starts und Landungen verschiedenster Flugzeuge beobachtet werden können. Anschließend führt die Tour in den Erlebnisraum, wo interaktive Installationen spannende Einblicke in die Abläufe eines internationalen Flughafens bieten.
Vor Beginn der Tour ist eine Sicherheitskontrolle erforderlich. Dabei dürfen keine Getränkeflaschen, spitze oder andere sicherheitsrelevante Gegenstände mitgeführt werden. Danach startet die Busrundfahrt über das Vorfeld, bevor es weiter in den Erlebnisraum geht.
Interaktiv erleben
Der mehr als 600 m² große Erlebnisraum bietet mit vier interaktiven Stationen faszinierende Einblicke in die Welt der Luftfahrt. Die multimediale Ausstellung, konzipiert von Buchautor Thomas Brezina, vermittelt mit Videos, Soundeffekten und echten Flughafen-Szenarien spannende Hintergründe zur Gepäcklogistik, zur Flugzeugsteuerung aus der Cockpit-Perspektive und zum geschäftigen Treiben am Airport in einem 24-Stunden-Zeitraffervideo.
Ein weiteres Highlight der Besucherwelt ist der Birdly-Simulator, der mittels Virtual Reality und Robotertechnologie ein Flugerlebnis aus der Vogelperspektive ermöglicht. Hier können verschiedene Städte, prähistorische Landschaften oder Unterwasserwelten erkundet werden – ein faszinierendes Erlebnis für Jung und Alt.
Neu gestaltet präsentiert sich außerdem der Shop der Besucherwelt, der nach seiner Renovierung mit einer noch größeren Auswahl begeistert: Neben Flugzeugmodellen und vielfältigen Werbeartikeln können dort auch personalisierte Aircraft-Tags erworben werden.
Spezial-Touren
Ob ein Blick auf das größte Passagierflugzeug der Welt oder spannende Eindrücke vom Tower: Die Besucherwelt am Flughafen Wien lässt Luftfahrtinteressierte mit abenteuerlichen Attraktionen in das rege Treiben am Airport eintauchen. Ein Klassiker ist die Bustour aufs Flugfeld, wo Flugzeuge und Gerätschaften gleichzeitig im Betrieb sind und erklärt werden. Darüber hinaus warten zahlreiche Sondertouren auf Interessierte: Bei der Night Tour erlebt man den Flughafen-Betrieb in den Abendstunden, im Rahmen der Feuerwehr-Tour werden Gäste durch die Einsatzzentrale der Flughafen-Feuerwehr geführt und die AUA Werft-Kombi Tour XL ermöglicht einen Blick hinter die Kulissen der Austrian Airlines Technik.
Für weitere Informationen ist das Team der Besucherwelt am Flughafen Wien unter besucherwelt@viennaairport.com oder telefonisch unter 01 7007 22150 erreichbar.
Datum: 31. Mai 2026
Tour-Zeiten: 9:00, 9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 13:00, 13:30, 14:30, 15:00, 15:30 & 16:00
Treffpunkt: Besucherwelt-Terminal (20 Min. vor Tourbeginn)
Teilnehmer: max. 50 Personen pro Tour
Anmeldung: wwww.kurier-events.at/flughafen
Hinweis: Sicherheitskontrolle vor Tourbeginn
Der Anfahrtsplan ist unter viennaairport.com/besucherwelt zu finden.