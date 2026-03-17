Das Geheimnis hinter niedrigen Betriebskosten und glücklichen Mieter:innen
Wenn die Lüftung ausfällt, die Heizkosten explodieren oder ein Brandschutzmangel entdeckt wird, wird vielen Eigentümer:innen erst klar, wie komplex der Betrieb einer Immobilie tatsächlich ist. Auch schwer zugängliche Technikräume, aufwendige Wartungsarbeiten oder ständig notwendige Reparaturen können schnell zum Problem werden. Facility Management (FM) entscheidet deshalb maßgeblich darüber, ob eine Immobilie langfristig ihren Wert hält – oder zum Kostenfaktor wird.
Immobilien wirtschaftlich und effizient betreiben
Viele Gewerbe- und Wohnimmobilien werden mit Fokus auf geringe Baukosten geplant, jedoch ohne die Anforderungen des späteren Betriebs einzubeziehen. Die Folgen zeigen sich oft erst Jahre später: steigende Betriebskosten, komplizierte Wartung oder ineffiziente Gebäudetechnik.
Dabei lassen sich viele dieser Probleme bereits in der Planungsphase vermeiden. Wenn Facility Management früh in die Immobilienentwicklung eingebunden wird, können Gebäude nicht nur effizienter betrieben werden – sie bleiben auch langfristig wirtschaftlicher und nachhaltiger.
Gebäudeplanung mit FM spart langfristig Geld
Eine Immobilie ist weit mehr als ein zeitlich begrenztes Bauprojekt. Sie wird über Jahrzehnte genutzt, gewartet, gereinigt, modernisiert und technisch betreut. Entscheidungen, die bereits in der Entwurfsphase getroffen werden, wirken sich daher direkt auf den späteren Gebäudebetrieb aus.
Wenn Facility Management früh eingebunden wird, können wichtige Fragen von Anfang an berücksichtigt werden:
- Wie effizient sind Reinigung und Instandhaltung organisiert?
- Lassen sich Anlagen und Zähler leicht warten oder ablesen?
- Sind Technikräume sinnvoll platziert?
- Können Betriebskosten später transparent und fair verteilt werden?
Solche Aspekte wirken auf den ersten Blick nebensächlich. Über den gesamten Lebenszyklus einer Immobilie hinweg können sie jedoch erhebliche wirtschaftliche Auswirkungen haben.
Architektur, die den Gebäudebetrieb erleichtert
Bereits grundlegende bauliche Entscheidungen beeinflussen, wie effizient ein Gebäude später betrieben werden kann.
Bei größeren Wohn- oder Gewerbekomplexen etwa erleichtern klare Gebäudestrukturen die Organisation des Betriebs. Separate Technik- und Heizräume pro Gebäude verhindern Abhängigkeiten zwischen einzelnen Baukörpern und erleichtern Wartung sowie Kostenaufteilung.
Auch andere Faktoren spielen eine wichtige Rolle:
- Barrierefreie Planung nach zertifizierten Standards
- Loggien und Balkone, die als flexibel nutzbarer Wohnraum dienen
- Schallschutz für bessere Wohnqualität
- Fassadenbegrünung, die Gebäude kühlt und den Energiebedarf senken kann
Selbst unscheinbare Details können später einen großen Unterschied machen. Dazu gehört etwa, dass Fenster und Glasflächen gut erreichbar für Reinigungsarbeiten sind oder dass Tiefgaragen ausreichend große Schleppkurven für Fahrzeuge bieten.
Technik als Schlüssel zu Effizienz und Nachhaltigkeit
Neben der Bauweise entscheidet vor allem die Gebäudetechnik über Energieverbrauch und Betriebskosten. In modernen Neubauten haben sich Wärmepumpen mittlerweile als Standardlösung etabliert, da sie sowohl zum Heizen als auch zum Kühlen genutzt werden können. Ergänzend kommen häufig Photovoltaikanlagen zum Einsatz, die einen Teil der Energie direkt vor Ort erzeugen.
Ein weiterer Trend ist die sogenannte Bauteilkühlung. Dabei werden Betonbauteile wie Decken oder Wände mit Wasser durchströmt, um Räume effizient zu kühlen. Diese Technologie gilt als besonders energieeffiziente Alternative zu klassischen Klimaanlagen.
Weitere technische Lösungen erleichtern zusätzlich den Gebäudebetrieb:
- fernablesbare Zähler, die Verwaltungsprozesse vereinfachen
- Ladeinfrastruktur für Elektroautos in Garagen
- intelligente Beleuchtungssysteme, die den Energieverbrauch verringern
- strategisch platzierte Trafostationen, um Lärmbelastung zu vermeiden
Solche Systeme verbessern nicht nur die Energieeffizienz, sondern reduzieren auch den organisatorischen Aufwand im laufenden Betrieb.
Materialien entscheiden über Wartungsaufwand und Kosten
Auch die Wahl der Materialien beeinflusst, wie wirtschaftlich ein Gebäude betrieben werden kann. Besonders in stark genutzten Bereichen sollten Oberflächen langlebig, pflegeleicht und widerstandsfähig sein.
In Allgemeinflächen kommen häufig Terrazzo oder robuste Fliesen zum Einsatz, während Gemeinschaftsräume von strapazierfähigen Materialien wie Linoleum profitieren.
Im Außenbereich bewähren sich langlebige Lösungen wie:
- frostsichere Fliesen
- Betonplatten oder Pflasterungen
- rutschfeste und abriebfeste Oberflächen
Materialien sollten außerdem für den Winterbetrieb geeignet sein und Streusalz standhalten. Dadurch lassen sich Wartungs- und Reparaturkosten langfristig reduzieren.
Typische Probleme, wenn Facility Management zu spät berücksichtigt wird
Wird der Gebäudebetrieb erst nach Fertigstellung eines Projekts bedacht, treten häufig Probleme auf, die später nur mit großem Aufwand gelöst werden können.
Typische Beispiele sind:
- unnötig hoher Reinigungsaufwand
- hohe Nachrüstkosten
- schwer zugängliche Technikräume
- Lärmbelastungen durch falsch platzierte Technikräume
- komplexe oder ungerechte Veteilungen der Betriebskosten
In solchen Fällen zeigt sich, dass Entscheidungen aus der Bauphase den späteren Betrieb stärker beeinflussen, als oft angenommen wird.
Best Practices für zukunftsfähige Immobilien
Viele Immobilienentwicklungen setzen heute bereits auf eine betriebsorientierte Planung. Dabei haben sich einige folgende Punkte besonders bewährt:
- zentral gelegene Räume für Hausbetreuung und Service
- getrennte und gut abgeschirmte Technikbereiche
- fernablesbare Zähler als heutiger Standard
- wartungsfreundliche Planung, etwa durch leicht erreichbare Fensterflächen
Das Ziel ist ein Gebäude zu erschaffen, das nicht nur architektonisch überzeugt, sondern auch im Alltag effizient funktioniert.
Wer denkt beim Bauen schon an den Betrieb?
Ein Gebäude zu bauen ist leicht – es über Jahrzehnte effizient zu betreiben, ist die wahre Kunst. Erfolgreiche Immobilienentwicklung berücksichtigt daher schon in der Planungsphase Fachwissen aus Bereichen wie Instandhaltung, die Anlagenverfügbarkeit langfristig sichert, einem Sicherheitstechnischen Zentrum, das moderne Arbeitsschutzanforderungen erfüllt, sowie Haus- & Gebäudetechnik, die einen reibungslosen Betrieb ermöglicht.
Genau hier kommt immOH! ins Spiel: Als Teil der Wiener Stadtwerke bringt das Unternehmen langjährige Erfahrung und Expertise in allen Facility Management‑Bereichen frühzeitig in Projekte ein. Mit dem Ziel, bis 2040 klimaneutral zu arbeiten, treibt immOH! Nachhaltigkeit in der Immobilienbranche aktiv voran. Die betreute Gesamtfläche von 1.728.604 m² umfasst Gewerbe- und Wohnobjekte, in denen maßgeschneiderte Leistungen für Betriebssicherheit, Effizienz und Werterhalt umgesetzt werden.
Das Ergebnis sind Immobilien, die nicht nur solide gebaut sind, sondern über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg wirtschaftlich, energieeffizient und nachhaltig betrieben werden – und damit ihren Wert langfristig steigern.