Videos sind eine tolle Möglichkeit, Erinnerungen mit Freunden und Familie zu teilen. Nicht nur Bewegtbilder eignen sich dafür. Auch können Sie sich Videos erstellen aus Fotos. Hier lesen Sie, welche Schritte Sie dabei beachten müssen.

Schritt 1: Fotos sammeln für ein Video von Bildern erstellen

Bevor Sie die Fotos zu einem Video zusammenschneiden, können Sie die Fotos bearbeiten. Sie können zum Beispiel Teile des Fotos ausschneiden, aber auch gleich Filter draufsetzen, sodass ein schönes Ganzes entsteht. Wählen Sie zunächst die Fotos aus, die Sie in Ihrem Video verwenden möchten. Sie wählen dann Bilder, die zu Ihrer Geschichte passen. Die Fotos können von besonderen Anlässen unterschiedlichster Art stammen. Bei einem Film erstellen aus Fotos ist alles möglich. Achten Sie auf die richtige Reihenfolge. Zum Beispiel chronologisch.

Schritt 2: Mit Movavi Video Editor starten

Movavi Video Editor ist eine hervorragende Wahl, um aus Fotos ein Video zu machen. Das Programm ist benutzerfreundlich. Es bietet auch viele kreative Möglichkeiten, um ein Video von Bildern zu erstellen. Auch für Anfänger. Öffnen Sie nach der Installation Movavi und wählen Sie „Neues Projekt“. Klicken Sie anschließend auf „Dateien importieren“. Sie können Ihre Fotos in das Projekt einfügen. Ziehen Sie die Fotos in die Zeitleiste am unteren Bildschirmrand. Movavi fügt automatisch Übergänge hinzu, die Sie nach Belieben anpassen können. Sie können auch aus Vorlagen wählen. Oder Ihr Video von Grund auf neu erstellen.

Wenn Sie Videos aus Fotos Ihres Handys erstellen möchten, gibt es dafür andere Programme. Der Vorteil ist, dass Sie die Fotos nicht erst auf Ihren Laptop übertragen müssen, sondern Sie unterwegs direkt zu einem Video zusammenschneiden können.

Schritt 3: Musik hinzufügen

Klicken Sie in Movavi auf das Musik Symbol oder laden Sie selbst eine Datei hoch. Wählen Sie Musik, die zur Stimmung Ihres Videos passt. Für Urlaubsfotos möchte man zum Beispiel fröhliche Musik haben. Sie können die Lautstärke anpassen, eine Ein- oder Ausblende hinzufügen. Auch können Sie die Länge so anpassen, dass die Musik zur Dauer des Videos passt.

Schritt 4: Text oder Titel hinzufügen

Gehen Sie zum Reiter „Titel“, um den Text hinzuzufügen. Wählen Sie einen Stil, ziehen Sie ihn in die Timeline und bearbeiten Sie den Text. Fügen Sie beispielsweise einen Eröffnungsbildschirm mit einem Titel wie „Feiertag 2024“ hinzu. Oder beenden Sie das Video mit einer persönlichen Nachricht.