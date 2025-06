Sommerzeit ist Schnappschusszeit

So unterschiedlich die Herangehensweise an einzelne Motive ist, so unterschiedlich sind auch die Menschen hinter der Kamera. Daher haben wir Fotografie- und Videofans grob in drei Typen gegliedert: in Fans klassischer Kameras, in jene von richtig viel Action und in Smartphone-Fotografie-Fans.

Kamera-Fans

Müssten wir Hobbyfotografinnen und -fotografen auf dem Reißbrett entwerfen, würden diese im Urlaub wohl mit einer klassischen Spiegelreflex- oder Systemkamera auf Motivjagd gehen. Ausgestattet mit aktuellen Top-Kameras wie etwa der „Nikon Z5 II“ oder der „Canon PowerShot V1“ wird von Sehenswürdigkeit zu Sehenswürdigkeit getingelt. In der Stadt sorgt die Goldene Stunde für perfekte Lichtbedingungen. Vorzugsweise ist es nicht die abendliche, sondern die morgendliche Goldene Stunde kurz nach Sonnenaufgang. Diese hat nicht nur den Vorteil kühlerer Temperaturen, in der Regel sind in den Morgenstunden auch weitaus weniger Menschen unterwegs, was vor allem an hochfrequentierten Touristen-Hotspots für bessere Ergebnisse sorgen dürfte. Immens wichtig ist dabei ein Stativ, das unbedingt mitgeführt werden sollte und sich vor allem bei Motiven mit Langzeitbelichtung, Landschaftsfotos oder Selbstporträts als äußerst nützlich erweist. Auch ein zusätzlicher Akku kann gute Dienste leisten – ebenso wie ein Wechselobjektiv, denn damit kann in Sekunden zwischen Porträtaufnahme und Landschaftsfotografie geswitcht werden.

Action-Aficionado

Wer es im Urlaub gerne sportlich hat, wird wohl eher nicht mit der großen DSLR auf den Berg steigen. Vielmehr ist das ein perfektes Einsatzgebiet für Actioncams. Jahrelang dominierte „GoPro“ mit seinen „Hero“-Kameras den Markt, inzwischen gibt es aber einige gute Alternativen, etwa von DJI („Osmo Action 5 Pro“) oder Insta360 („X5“). Solche Kameras eignen sich ausgezeichnet dafür, Aufnahmen von sportlichen Betätigungen herzustellen. Sie sind zumeist resistent gegen Wasser und Staub sowie Erschütterungen. Deshalb können sie sogar am Fahrradlenker, beim Wildwasserkajaktrip oder beim Fallschirmspringen eingesetzt werden. Dank der kompakten Größe passen sie in jede Hosentasche und fallen bei keinem Sport unangenehm auf. Ein weiterer Vorteil: Aufgrund ihres großen Sichtfeldes haben die Cams alles im Blick, ohne das Wesentliche unangenehm zu verzerren.