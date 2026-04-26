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Seltene Investitionschance: Eigentumswohnung zwischen Schlosspark und Wienfluss

Selbst einziehen, vermieten oder für Airbnb nutzen: Diese Eigentumswohnungen in Wien-Penzing eröffnen außergewöhnlich viele Möglichkeiten.
Katharina Baumhakel
27.04.2026, 00:00

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Zusammenfassung

  • Der Wiener Wohnungsmarkt 2026 ist von hoher Nachfrage, minimalem Leerstand und wachsendem Interesse an Eigentums- und Vorsorgewohnungen geprägt.
  • Das Projekt Ameisgasse 28 in Wien-Penzing bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten (Eigennutzung, Vermietung, Kurzzeitvermietung) in attraktiver Lage mit exzellenter Anbindung.
  • Vorsorgewohnungen gelten als stabile, inflationsgeschützte Kapitalanlage und profitieren besonders in gefragten Lagen wie Wien von langfristiger Wertbeständigkeit.

Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich 2026 in einer außergewöhnlichen Phase. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist hoch, das Angebot historisch niedrig. In vielen Fällen wechseln Mieter:innen ohne nennenswerte Leerstandszeiten – ein klares Signal für die anhaltende Knappheit am Immobilienmarkt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Eigentumswohnungen und Vorsorgewohnungen in Wien wieder spürbar. Wohnen wird zunehmend als langfristige Absicherung verstanden – für Eigennutzer:innen ebenso wie für Anleger:innen.

Denn während klassische Sparformen durch Inflation real an Wert verlieren, gewinnen Sachwerte erneut an Bedeutung. Wohnimmobilien in Wien nehmen dabei eine besondere Rolle ein: Sie verbinden reale Nutzung mit langfristiger Wertstabilität und profitieren von strukturellen Entwicklungen, die den Immobilienmarkt auch in den kommenden Jahren prägen werden.

Zwei geöffnete Hände halten symbolisch ein Hausmodell und stehen für die Investitionsmöglichkeit in Eigentumswohnungen in Wien-Penzing.

Warum der Wohnungsmarkt 2026 kaum Leerstand kennt

Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass sich der Nachfrageüberhang im Mietsegment weiter verschärft hat. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und eine verhaltene Neubautätigkeit treffen unmittelbar aufeinander. Besonders in Wien führt diese Entwicklung zu einem historisch niedrigen Leerstand. Wohnungen werden vielfach direkt nach Freiwerden wieder vermietet. 

Aktuelle Marktberichte zeigen, dass die sehr gute Lage am Vermietungsmarkt zu höheren Einstiegsrenditen führt und das Risiko von Leerständen praktisch nicht mehr besteht. Darüber hinaus lassen sich bei erneuten Vermietungen üblicherweise mindestens die ursprünglichen Mietpreise des Erstbezugs erzielen. Für Eigentümer:innen bedeutet das ein hohes Maß an Planungssicherheit – auch über mehrere Vermietungszyklen hinweg.

Kauf vs. Miete: Eigentumswohnungen in Wien wieder stärker gefragt

Das hohe Mietpreisniveau wirkt sich zunehmend auf den Eigentumsmarkt aus. Immer mehr Menschen ziehen den Kauf einer Eigentumswohnung der Miete vor – insbesondere dann, wenn Wohneigentum langfristig kalkulierbar ist. Laut Marktbeobachtungen bewegen sich die Preisanstiege bei Eigentumswohnungen 2026 wieder im Bereich der Inflationsrate. Auffällig ist zudem, dass nicht nur Neubauwohnungen gefragt sind. Aufgrund des begrenzten Angebots weichen Käufer:innen verstärkt auf Bestandsimmobilien aus. Projektentwickler:innen agieren weiterhin selektiv, Neubauten entstehen vor allem in ausgewählten Stadtentwicklungsgebieten und in besonders nachgefragten Wohnlagen in Wien.

Penzing als Wohnlage: Warum der 14. Bezirk überzeugt

Zu diesen gefragten und aufstrebenden Wohnlagen zählt der 14. Bezirk im Westen von Wien. Penzing verbindet urbane Infrastruktur mit hohem Grünanteil, ausgezeichneter Verkehrsanbindung und gewachsener Wohnstruktur. Freizeitangebote wie der Radweg entlang des Wienflusses, der Lainzer Tiergarten oder der Schönbrunner Schlosspark sind ebenso Teil der hohen Lebensqualität wie eine vielfältige Nahversorgung. Diese Kombination macht den Bezirk sowohl für Eigennutzer:innen als auch für Investor:innen besonders attraktiv – vor allem dann, wenn Immobilienprojekte eine flexible Nutzung ermöglichen.

Fußgängerbrücke über den Wienfluss mit Spaziergängern, umgeben von viel Grün und städtischer Bebauung im Hintergrund.
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Als prägende grüne Achse im Westen Wiens verläuft der Wienfluss durch Penzing und verbindet das Umfeld von Schloss Schönbrunn mit dem Naschmarkt und dem Stadtpark.

Ameisgasse 28: Flexibel wohnen oder investieren

Das Wohnprojekt Ameisgasse 28 bietet drei flexible Nutzungsoptionen: Eigentumswohnungen zur Eigennutzung, Vorsorgewohnungen zur langfristigen Vermietung sowie Apartments für die legale Kurzzeitvermietung oder als Büroflächen. Die Kombination aus gefragtem Mietmarkt, ausgezeichneter Lage, exzellenter Verkehrsanbindung und maximaler Nutzungsflexibilität macht dieses Projekt zu einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit am Wiener Immobilienmarkt.

Mehrstöckiges modernes Wohnhaus mit Balkonen, begrünten Dachflächen und mehreren Bäumen auf den Terrassen.

Das bezugsfertige Neubauprojekt in der Ameisgasse 28 umfasst Eigentumswohnungen sowie Apartments, die sich durch ihre vielseitige Nutzbarkeit auszeichnen.

Die Lage überzeugt durch vielfältige Gastronomie, umfassende Nahversorgung und hervorragende Freizeitmöglichkeiten. Sportbegeisterte finden entlang des Wienfluss-Wegs ideale Bedingungen zum Joggen, Spazieren und Radfahren. Naturliebhaber:innen erreichen den Lainzer Tiergarten und den Schönbrunner Schlosspark in wenigen Minuten – Grünflächen, die zu den beliebtesten Erholungsgebieten Wiens zählen.

Modern eingerichteter Wohnraum mit offener Küche, Essbereich und gemütlicher Sitzecke im Neubauprojekt Ameisgasse 28 in Wien-Penzing.

Die Eckdaten zur Ameisgasse 28 im Überblick

Wohnungsangebot

  • 11 Eigentumswohnungen
  • 2 Apartments zur Kurzzeitvermietung
  • 1 bis 3 Zimmer
  • ca. 58 bis 110 m²

Ausstattung

  • Hochwertige Ausstattung inkl. Einbauküche
  • Balkone, Terrassen, Loggien oder Gärten
  • Einlagerungsräume
  • PKW-Stellplätze

Lage & Verfügbarkeit

  • U4 Hietzing & Braunschweiggasse in unmittelbarer Nähe
  • Sofort bezugsfertig

Weitere Immobilien der Raiffeisen Vorsorge Wohnung

Modernes, mehrstöckiges Wohngebäude mit vielen Balkonen und Pflanzen, umgeben von Bäumen und einer ruhigen Straße.

Rosinagasse 10-14/Zwölfergasse 27, 1150 Wien

In Rudolfsheim‑Fünfhaus, überzeugt das Projekt durch seine zentrale Lage nahe dem Westbahnhof. Die Mariahilfer Straße sowie zahlreiche Lokale, Nahversorger, Bildungs‑ und Gesundheitseinrichtungen sind fußläufig erreichbar. Eine energieeffiziente Bauweise mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage gewährleistet eine moderne, nachhaltige Energieversorgung.

  • 130 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
  • 1 bis 4 Zimmer
  • 30 bis 111 m²
  • 4 Appartements zur Kurzvermietung
  • Mit Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten
  • Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
  • 46 PKW-Stellplätze
  • Nähe U3 und U6 Westbahnhof
  • Geplante Fertigstellung: Q2/2028
Mehrstöckiges Wohnhaus mit Balkonen, Menschen im begrünten Innenhof und spielenden Kindern bei sonnigem Wetter.

Am Langen Felde 24, 1220 Wien

In Donaustadt verbindet das Projekt Am Langen Felde 24 eine gute öffentliche Verkehrsanbindung mit einer leistungsfähigen Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Naherholungsgebiete wie die Alte Donau, die Lobau sowie die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten sind rasch erreichbar und unterstreichen die hohe Lebensqualität des Standorts.

  • 26 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
  • 1 bis 4 Zimmer
  • 38 bis 117 m²
  • Mit Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten
  • Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
  • Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz
  • Bezugsfertig
Modernes Wohngebäude mit mehreren Balkonen, begrünten Dachterrassen und Gartenflächen, umgeben von weiteren Häusern und geparkten Autos.

Ottakringer Straße 44, 1170 Wien

Das Wohnprojekt in der Ottakringer Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Yppenplatz in Wien‑Hernals, einem der lebendigsten Grätzel der Stadt. Restaurants, Cafés, Nahversorgung und eine gute Infrastruktur prägen das Umfeld, während Grün‑ und Erholungsflächen schnell erreichbar sind.

  • 18 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
  • 2 bis 3 Zimmer
  • 40 bis 79 m²
  • Mit Loggia, Balkon oder Terrasse
  • Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz
  • Ausgezeichnete Infrastruktur
  • Nähe U6 Alser Straße
  • Klima.aktiv – Zertifikat wird angestrebt
  • Geplante Fertigstellung: Q2/2027
Innenhof eines modernen Wohngebäudes mit Balkonen, Bäumen und spielenden Kindern.

Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, 1220 Wien

Ein Highlight ist die hohe Lebensqualität in der Umgebung der Neubauwohnungen im 22. Bezirk. Der nahegelegene Kirschblütenpark, zahlreiche Grünflächen, Sporteinrichtungen und die Alte Donau bieten ideale Voraussetzungen für eine perfekte Work-Life-Balance.

  • Nur noch 3 Wohnungen verfügbar!
  • 3 Zimmer
  • 80 bis 88 m²
  • Mit Terrasse oder Loggia
  • Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
  • PKW-Stellplatz
  • Nähe U1 Kagran
  • Bezugsfertig
Mehrstöckige Wohnhäuser mit Balkonen umgeben eine grüne Wiese mit Spielplatz, Bäumen und Gehwegen bei sonnigem Wetter.

Projekt KORNEUM, Kwizdastraße 15+15A, 2100 Korneuburg

In 2100 Korneuburg gelegen, verbindet das Wohnprojekt KORNEUM die Nähe zum Stadtzentrum mit einer sehr guten Bahnanbindung Richtung Wien. Eine moderne, nachhaltige Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien, E‑Ladestationen und einem angestrebten Klima‑Zertifikat prägt den zukunftsfitten Charakter des Projekts.

  • 121 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
  • 1 Villa
  • 1 bis 5 Zimmer
  • 40 bis 112 m²
  • Mit Garten, Loggia, Balkon oder Terrasse
  • Inkl. PKW-Stellplatz und Einlagerungsraum
  • Bahnhof Korneuburg in 5 Gehminuten
  • Geplante Fertigstellung: Q3/2027

Ein goldenes Sparschwein liegt auf einer blauen Fläche und ist von einem aufgeklappten Zollstock umrahmt.

Fazit: Vorsorgewohnungen als stabile Investition im Wohnungsmarkt 2026

Der Wiener Wohnungsmarkt ist 2026 von hoher Nachfrage und minimalem Leerstand geprägt. In diesem Umfeld gewinnen Vorsorgewohnungen und hochwertige Eigentumswohnungen in Wien weiter an Bedeutung – sowohl zur Eigennutzung als auch als langfristige Kapitalanlage.

Mit dem Projekt Ameisgasse 28 in Wien Penzing steht ein Beispiel im Fokus, das bezugsfertige Eigentumswohnungen mit klar geregelter Kurzzeitvermietung kombiniert. Die Lage zwischen Wienfluss, Schönbrunner Schlosspark und Wienerwald sowie die gute Anbindung an die U4 unterstreichen die Attraktivität des Standorts.

Ergänzend dazu bietet die Raiffeisen Vorsorge Wohnung weitere Vorsorge‑ und Eigentumswohnungen in Wien und Umgebung – darunter Projekte in der Donaustadt, in Rudolfsheim‑Fünfhaus, in Hernals sowie im Umland mit KORNEUM in Korneuburg. Gemeinsam zeigen diese Projekte, warum Wohnimmobilien 2026 als stabile Vorsorgewohnung und langfristiger Sachwert gefragt bleiben.

Werbung, Raiffeisen Vorsorge Wohnung  | 