Seltene Investitionschance: Eigentumswohnung zwischen Schlosspark und Wienfluss
Zusammenfassung
- Der Wiener Wohnungsmarkt 2026 ist von hoher Nachfrage, minimalem Leerstand und wachsendem Interesse an Eigentums- und Vorsorgewohnungen geprägt.
- Das Projekt Ameisgasse 28 in Wien-Penzing bietet flexible Nutzungsmöglichkeiten (Eigennutzung, Vermietung, Kurzzeitvermietung) in attraktiver Lage mit exzellenter Anbindung.
- Vorsorgewohnungen gelten als stabile, inflationsgeschützte Kapitalanlage und profitieren besonders in gefragten Lagen wie Wien von langfristiger Wertbeständigkeit.
Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich 2026 in einer außergewöhnlichen Phase. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist hoch, das Angebot historisch niedrig. In vielen Fällen wechseln Mieter:innen ohne nennenswerte Leerstandszeiten – ein klares Signal für die anhaltende Knappheit am Immobilienmarkt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Eigentumswohnungen und Vorsorgewohnungen in Wien wieder spürbar. Wohnen wird zunehmend als langfristige Absicherung verstanden – für Eigennutzer:innen ebenso wie für Anleger:innen.
Denn während klassische Sparformen durch Inflation real an Wert verlieren, gewinnen Sachwerte erneut an Bedeutung. Wohnimmobilien in Wien nehmen dabei eine besondere Rolle ein: Sie verbinden reale Nutzung mit langfristiger Wertstabilität und profitieren von strukturellen Entwicklungen, die den Immobilienmarkt auch in den kommenden Jahren prägen werden.
Warum der Wohnungsmarkt 2026 kaum Leerstand kennt
Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass sich der Nachfrageüberhang im Mietsegment weiter verschärft hat. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und eine verhaltene Neubautätigkeit treffen unmittelbar aufeinander. Besonders in Wien führt diese Entwicklung zu einem historisch niedrigen Leerstand. Wohnungen werden vielfach direkt nach Freiwerden wieder vermietet.
Aktuelle Marktberichte zeigen, dass die sehr gute Lage am Vermietungsmarkt zu höheren Einstiegsrenditen führt und das Risiko von Leerständen praktisch nicht mehr besteht. Darüber hinaus lassen sich bei erneuten Vermietungen üblicherweise mindestens die ursprünglichen Mietpreise des Erstbezugs erzielen. Für Eigentümer:innen bedeutet das ein hohes Maß an Planungssicherheit – auch über mehrere Vermietungszyklen hinweg.
Kauf vs. Miete: Eigentumswohnungen in Wien wieder stärker gefragt
Das hohe Mietpreisniveau wirkt sich zunehmend auf den Eigentumsmarkt aus. Immer mehr Menschen ziehen den Kauf einer Eigentumswohnung der Miete vor – insbesondere dann, wenn Wohneigentum langfristig kalkulierbar ist. Laut Marktbeobachtungen bewegen sich die Preisanstiege bei Eigentumswohnungen 2026 wieder im Bereich der Inflationsrate. Auffällig ist zudem, dass nicht nur Neubauwohnungen gefragt sind. Aufgrund des begrenzten Angebots weichen Käufer:innen verstärkt auf Bestandsimmobilien aus. Projektentwickler:innen agieren weiterhin selektiv, Neubauten entstehen vor allem in ausgewählten Stadtentwicklungsgebieten und in besonders nachgefragten Wohnlagen in Wien.
Penzing als Wohnlage: Warum der 14. Bezirk überzeugt
Zu diesen gefragten und aufstrebenden Wohnlagen zählt der 14. Bezirk im Westen von Wien. Penzing verbindet urbane Infrastruktur mit hohem Grünanteil, ausgezeichneter Verkehrsanbindung und gewachsener Wohnstruktur. Freizeitangebote wie der Radweg entlang des Wienflusses, der Lainzer Tiergarten oder der Schönbrunner Schlosspark sind ebenso Teil der hohen Lebensqualität wie eine vielfältige Nahversorgung. Diese Kombination macht den Bezirk sowohl für Eigennutzer:innen als auch für Investor:innen besonders attraktiv – vor allem dann, wenn Immobilienprojekte eine flexible Nutzung ermöglichen.
Als prägende grüne Achse im Westen Wiens verläuft der Wienfluss durch Penzing und verbindet das Umfeld von Schloss Schönbrunn mit dem Naschmarkt und dem Stadtpark.
Ameisgasse 28: Flexibel wohnen oder investieren
Das Wohnprojekt Ameisgasse 28 bietet drei flexible Nutzungsoptionen: Eigentumswohnungen zur Eigennutzung, Vorsorgewohnungen zur langfristigen Vermietung sowie Apartments für die legale Kurzzeitvermietung oder als Büroflächen. Die Kombination aus gefragtem Mietmarkt, ausgezeichneter Lage, exzellenter Verkehrsanbindung und maximaler Nutzungsflexibilität macht dieses Projekt zu einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit am Wiener Immobilienmarkt.
Die Lage überzeugt durch vielfältige Gastronomie, umfassende Nahversorgung und hervorragende Freizeitmöglichkeiten. Sportbegeisterte finden entlang des Wienfluss-Wegs ideale Bedingungen zum Joggen, Spazieren und Radfahren. Naturliebhaber:innen erreichen den Lainzer Tiergarten und den Schönbrunner Schlosspark in wenigen Minuten – Grünflächen, die zu den beliebtesten Erholungsgebieten Wiens zählen.
Die Eckdaten zur Ameisgasse 28 im Überblick
Wohnungsangebot
- 11 Eigentumswohnungen
- 2 Apartments zur Kurzzeitvermietung
- 1 bis 3 Zimmer
- ca. 58 bis 110 m²
Ausstattung
- Hochwertige Ausstattung inkl. Einbauküche
- Balkone, Terrassen, Loggien oder Gärten
- Einlagerungsräume
- PKW-Stellplätze
Lage & Verfügbarkeit
- U4 Hietzing & Braunschweiggasse in unmittelbarer Nähe
- Sofort bezugsfertig
Während die 90-Tage-Regel seit 2024 die Kurzzeitvermietung in Wien deutlich einschränkt, gehen einzelne Projekte bewusst andere Wege. Eines davon ist die Ameisgasse 28 im 14. Bezirk. Hier sind ausgewählte Apartments mit gewerblicher Widmung ausgestattet – ein entscheidender Unterschied. Denn dadurch ist die Kurzzeitvermietung rechtlich zulässig und langfristig abgesichert.
Erstmals eröffnet sich damit für Investor:innen ein attraktives Zusatzangebot: Die Apartments Top 2 und 4 können gezielt für die Kurzzeitvermietung erworben werden. Für Anleger:innen ergibt sich daraus eine seltene Möglichkeit, auf flexible Nutzung in einem stark regulierten Immobilienmarkt zu setzen. Ob temporäres Wohnen, Business-Apartments oder klassische Kurzzeitvermietung – mehrere Modelle bleiben parallel realisierbar.
Gerade in einem Umfeld mit hoher Nachfrage und begrenztem Wohnungsangebot gewinnt diese Flexibilität an Bedeutung. Während viele Immobilien durch gesetzliche Vorgaben an Nutzungsspielraum verlieren, entsteht hier gezielt ein zusätzliches Ertragspotenzial. Für Investor:innen bedeutet das vor allem eines: mehr Kontrolle über die eigene Immobilienstrategie – und die Chance, flexibel auf unterschiedliche Marktphasen zu reagieren.
Weitere Immobilien der Raiffeisen Vorsorge Wohnung
Rosinagasse 10-14/Zwölfergasse 27, 1150 Wien
In Rudolfsheim‑Fünfhaus, überzeugt das Projekt durch seine zentrale Lage nahe dem Westbahnhof. Die Mariahilfer Straße sowie zahlreiche Lokale, Nahversorger, Bildungs‑ und Gesundheitseinrichtungen sind fußläufig erreichbar. Eine energieeffiziente Bauweise mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage gewährleistet eine moderne, nachhaltige Energieversorgung.
- 130 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
- 1 bis 4 Zimmer
- 30 bis 111 m²
- 4 Appartements zur Kurzvermietung
- Mit Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten
- Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
- 46 PKW-Stellplätze
- Nähe U3 und U6 Westbahnhof
- Geplante Fertigstellung: Q2/2028
In Donaustadt verbindet das Projekt Am Langen Felde 24 eine gute öffentliche Verkehrsanbindung mit einer leistungsfähigen Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Naherholungsgebiete wie die Alte Donau, die Lobau sowie die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten sind rasch erreichbar und unterstreichen die hohe Lebensqualität des Standorts.
- 26 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
- 1 bis 4 Zimmer
- 38 bis 117 m²
- Mit Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten
- Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
- Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz
- Bezugsfertig
Ottakringer Straße 44, 1170 Wien
Das Wohnprojekt in der Ottakringer Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Yppenplatz in Wien‑Hernals, einem der lebendigsten Grätzel der Stadt. Restaurants, Cafés, Nahversorgung und eine gute Infrastruktur prägen das Umfeld, während Grün‑ und Erholungsflächen schnell erreichbar sind.
- 18 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
- 2 bis 3 Zimmer
- 40 bis 79 m²
- Mit Loggia, Balkon oder Terrasse
- Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz
- Ausgezeichnete Infrastruktur
- Nähe U6 Alser Straße
- Klima.aktiv – Zertifikat wird angestrebt
- Geplante Fertigstellung: Q2/2027
Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, 1220 Wien
Ein Highlight ist die hohe Lebensqualität in der Umgebung der Neubauwohnungen im 22. Bezirk. Der nahegelegene Kirschblütenpark, zahlreiche Grünflächen, Sporteinrichtungen und die Alte Donau bieten ideale Voraussetzungen für eine perfekte Work-Life-Balance.
- Nur noch 3 Wohnungen verfügbar!
- 3 Zimmer
- 80 bis 88 m²
- Mit Terrasse oder Loggia
- Hochwertige Ausstattung inkl. Küche
- PKW-Stellplatz
- Nähe U1 Kagran
- Bezugsfertig
Projekt KORNEUM, Kwizdastraße 15+15A, 2100 Korneuburg
In 2100 Korneuburg gelegen, verbindet das Wohnprojekt KORNEUM die Nähe zum Stadtzentrum mit einer sehr guten Bahnanbindung Richtung Wien. Eine moderne, nachhaltige Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien, E‑Ladestationen und einem angestrebten Klima‑Zertifikat prägt den zukunftsfitten Charakter des Projekts.
- 121 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen
- 1 Villa
- 1 bis 5 Zimmer
- 40 bis 112 m²
- Mit Garten, Loggia, Balkon oder Terrasse
- Inkl. PKW-Stellplatz und Einlagerungsraum
- Bahnhof Korneuburg in 5 Gehminuten
- Geplante Fertigstellung: Q3/2027
Als Vorsorgewohnung wird eine Eigentumswohnung bezeichnet, die nicht selbst genutzt, sondern langfristig vermietet wird. Ziel ist es, laufende Mieteinnahmen zu erzielen und gleichzeitig in einen realen Sachwert zu investieren.
Vorsorgewohnungen gelten als besonders stabil, weil sie:
- von der hohen Nachfrage am Mietmarkt profitieren,
- inflationsgeschützt sind,
- langfristige Wertbeständigkeit bieten,
- und sich als ergänzende Einkommensquelle – etwa für die Pension – eignen.
Entscheidend für den Erfolg einer Vorsorgewohnung sind vor allem Lage, Objektqualität und Vermietbarkeit. Projekte wie die Ameisgasse 28 in Wien‑Penzing zeigen, wie Vorsorgewohnungen in gefragten Lagen auch 2026 eine relevante Rolle am Immobilienmarkt spielen.
Fazit: Vorsorgewohnungen als stabile Investition im Wohnungsmarkt 2026
Der Wiener Wohnungsmarkt ist 2026 von hoher Nachfrage und minimalem Leerstand geprägt. In diesem Umfeld gewinnen Vorsorgewohnungen und hochwertige Eigentumswohnungen in Wien weiter an Bedeutung – sowohl zur Eigennutzung als auch als langfristige Kapitalanlage.
Mit dem Projekt Ameisgasse 28 in Wien Penzing steht ein Beispiel im Fokus, das bezugsfertige Eigentumswohnungen mit klar geregelter Kurzzeitvermietung kombiniert. Die Lage zwischen Wienfluss, Schönbrunner Schlosspark und Wienerwald sowie die gute Anbindung an die U4 unterstreichen die Attraktivität des Standorts.
Ergänzend dazu bietet die Raiffeisen Vorsorge Wohnung weitere Vorsorge‑ und Eigentumswohnungen in Wien und Umgebung – darunter Projekte in der Donaustadt, in Rudolfsheim‑Fünfhaus, in Hernals sowie im Umland mit KORNEUM in Korneuburg. Gemeinsam zeigen diese Projekte, warum Wohnimmobilien 2026 als stabile Vorsorgewohnung und langfristiger Sachwert gefragt bleiben.