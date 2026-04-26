Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Wiener Wohnungsmarkt befindet sich 2026 in einer außergewöhnlichen Phase. Die Nachfrage nach Mietwohnungen ist hoch, das Angebot historisch niedrig. In vielen Fällen wechseln Mieter:innen ohne nennenswerte Leerstandszeiten – ein klares Signal für die anhaltende Knappheit am Immobilienmarkt. Gleichzeitig wächst das Interesse an Eigentumswohnungen und Vorsorgewohnungen in Wien wieder spürbar. Wohnen wird zunehmend als langfristige Absicherung verstanden – für Eigennutzer:innen ebenso wie für Anleger:innen. Denn während klassische Sparformen durch Inflation real an Wert verlieren, gewinnen Sachwerte erneut an Bedeutung. Wohnimmobilien in Wien nehmen dabei eine besondere Rolle ein: Sie verbinden reale Nutzung mit langfristiger Wertstabilität und profitieren von strukturellen Entwicklungen, die den Immobilienmarkt auch in den kommenden Jahren prägen werden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Sasun Bughdaryan

Warum der Wohnungsmarkt 2026 kaum Leerstand kennt Aktuelle Marktanalysen zeigen, dass sich der Nachfrageüberhang im Mietsegment weiter verschärft hat. Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und eine verhaltene Neubautätigkeit treffen unmittelbar aufeinander. Besonders in Wien führt diese Entwicklung zu einem historisch niedrigen Leerstand. Wohnungen werden vielfach direkt nach Freiwerden wieder vermietet. Aktuelle Marktberichte zeigen, dass die sehr gute Lage am Vermietungsmarkt zu höheren Einstiegsrenditen führt und das Risiko von Leerständen praktisch nicht mehr besteht. Darüber hinaus lassen sich bei erneuten Vermietungen üblicherweise mindestens die ursprünglichen Mietpreise des Erstbezugs erzielen. Für Eigentümer:innen bedeutet das ein hohes Maß an Planungssicherheit – auch über mehrere Vermietungszyklen hinweg.

Kauf vs. Miete: Eigentumswohnungen in Wien wieder stärker gefragt Das hohe Mietpreisniveau wirkt sich zunehmend auf den Eigentumsmarkt aus. Immer mehr Menschen ziehen den Kauf einer Eigentumswohnung der Miete vor – insbesondere dann, wenn Wohneigentum langfristig kalkulierbar ist. Laut Marktbeobachtungen bewegen sich die Preisanstiege bei Eigentumswohnungen 2026 wieder im Bereich der Inflationsrate. Auffällig ist zudem, dass nicht nur Neubauwohnungen gefragt sind. Aufgrund des begrenzten Angebots weichen Käufer:innen verstärkt auf Bestandsimmobilien aus. Projektentwickler:innen agieren weiterhin selektiv, Neubauten entstehen vor allem in ausgewählten Stadtentwicklungsgebieten und in besonders nachgefragten Wohnlagen in Wien.

Penzing als Wohnlage: Warum der 14. Bezirk überzeugt Zu diesen gefragten und aufstrebenden Wohnlagen zählt der 14. Bezirk im Westen von Wien. Penzing verbindet urbane Infrastruktur mit hohem Grünanteil, ausgezeichneter Verkehrsanbindung und gewachsener Wohnstruktur. Freizeitangebote wie der Radweg entlang des Wienflusses, der Lainzer Tiergarten oder der Schönbrunner Schlosspark sind ebenso Teil der hohen Lebensqualität wie eine vielfältige Nahversorgung. Diese Kombination macht den Bezirk sowohl für Eigennutzer:innen als auch für Investor:innen besonders attraktiv – vor allem dann, wenn Immobilienprojekte eine flexible Nutzung ermöglichen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Pixabay | Nikolai Kolosov Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Karl Werner

Als prägende grüne Achse im Westen Wiens verläuft der Wienfluss durch Penzing und verbindet das Umfeld von Schloss Schönbrunn mit dem Naschmarkt und dem Stadtpark.

Ameisgasse 28: Flexibel wohnen oder investieren Das Wohnprojekt Ameisgasse 28 bietet drei flexible Nutzungsoptionen: Eigentumswohnungen zur Eigennutzung, Vorsorgewohnungen zur langfristigen Vermietung sowie Apartments für die legale Kurzzeitvermietung oder als Büroflächen. Die Kombination aus gefragtem Mietmarkt, ausgezeichneter Lage, exzellenter Verkehrsanbindung und maximaler Nutzungsflexibilität macht dieses Projekt zu einer einzigartigen Investitionsmöglichkeit am Wiener Immobilienmarkt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © PicMyPlace Das bezugsfertige Neubauprojekt in der Ameisgasse 28 umfasst Eigentumswohnungen sowie Apartments, die sich durch ihre vielseitige Nutzbarkeit auszeichnen.

Die Lage überzeugt durch vielfältige Gastronomie, umfassende Nahversorgung und hervorragende Freizeitmöglichkeiten. Sportbegeisterte finden entlang des Wienfluss-Wegs ideale Bedingungen zum Joggen, Spazieren und Radfahren. Naturliebhaber:innen erreichen den Lainzer Tiergarten und den Schönbrunner Schlosspark in wenigen Minuten – Grünflächen, die zu den beliebtesten Erholungsgebieten Wiens zählen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © PicMyPlace

Die Eckdaten zur Ameisgasse 28 im Überblick Wohnungsangebot 11 Eigentumswohnungen

2 Apartments zur Kurzzeitvermietung

1 bis 3 Zimmer

ca. 58 bis 110 m² Ausstattung Hochwertige Ausstattung inkl. Einbauküche

Balkone, Terrassen, Loggien oder Gärten

Einlagerungsräume

PKW-Stellplätze Lage & Verfügbarkeit U4 Hietzing & Braunschweiggasse in unmittelbarer Nähe

Sofort bezugsfertig

ℹ️ Kurzzeitvermietung in Wien: Was 2026 rechtlich möglich ist Während die 90-Tage-Regel seit 2024 die Kurzzeitvermietung in Wien deutlich einschränkt, gehen einzelne Projekte bewusst andere Wege. Eines davon ist die Ameisgasse 28 im 14. Bezirk. Hier sind ausgewählte Apartments mit gewerblicher Widmung ausgestattet – ein entscheidender Unterschied. Denn dadurch ist die Kurzzeitvermietung rechtlich zulässig und langfristig abgesichert. Erstmals eröffnet sich damit für Investor:innen ein attraktives Zusatzangebot: Die Apartments Top 2 und 4 können gezielt für die Kurzzeitvermietung erworben werden. Für Anleger:innen ergibt sich daraus eine seltene Möglichkeit, auf flexible Nutzung in einem stark regulierten Immobilienmarkt zu setzen. Ob temporäres Wohnen, Business-Apartments oder klassische Kurzzeitvermietung – mehrere Modelle bleiben parallel realisierbar. Gerade in einem Umfeld mit hoher Nachfrage und begrenztem Wohnungsangebot gewinnt diese Flexibilität an Bedeutung. Während viele Immobilien durch gesetzliche Vorgaben an Nutzungsspielraum verlieren, entsteht hier gezielt ein zusätzliches Ertragspotenzial. Für Investor:innen bedeutet das vor allem eines: mehr Kontrolle über die eigene Immobilienstrategie – und die Chance, flexibel auf unterschiedliche Marktphasen zu reagieren.

Weitere Immobilien der Raiffeisen Vorsorge Wohnung

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JAMJAM Rosinagasse 10-14/Zwölfergasse 27, 1150 Wien In Rudolfsheim‑Fünfhaus, überzeugt das Projekt durch seine zentrale Lage nahe dem Westbahnhof. Die Mariahilfer Straße sowie zahlreiche Lokale, Nahversorger, Bildungs‑ und Gesundheitseinrichtungen sind fußläufig erreichbar. Eine energieeffiziente Bauweise mit Luftwärmepumpe und Photovoltaikanlage gewährleistet eine moderne, nachhaltige Energieversorgung. 130 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen

1 bis 4 Zimmer

30 bis 111 m²

4 Appartements zur Kurzvermietung

Mit Loggia, Balkon, Terrasse oder Garten

Hochwertige Ausstattung inkl. Küche

46 PKW-Stellplätze

Nähe U3 und U6 Westbahnhof

Geplante Fertigstellung: Q2/2028 Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SOYKA/SILBER/SOYKA ZT GMBH Am Langen Felde 24, 1220 Wien In Donaustadt verbindet das Projekt Am Langen Felde 24 eine gute öffentliche Verkehrsanbindung mit einer leistungsfähigen Infrastruktur und vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Naherholungsgebiete wie die Alte Donau, die Lobau sowie die Blumengärten und der Badeteich Hirschstetten sind rasch erreichbar und unterstreichen die hohe Lebensqualität des Standorts. 26 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen

1 bis 4 Zimmer

38 bis 117 m²

Mit Balkon, Terrasse, Loggia oder Garten

Hochwertige Ausstattung inkl. Küche

Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz

Bezugsfertig Copyright-Hinweis öffnen/schließen © https://www.imagina.at Ottakringer Straße 44, 1170 Wien Das Wohnprojekt in der Ottakringer Straße befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Yppenplatz in Wien‑Hernals, einem der lebendigsten Grätzel der Stadt. Restaurants, Cafés, Nahversorgung und eine gute Infrastruktur prägen das Umfeld, während Grün‑ und Erholungsflächen schnell erreichbar sind. 18 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen

2 bis 3 Zimmer

40 bis 79 m²

Mit Loggia, Balkon oder Terrasse

Inkl. Einlagerungsraum und tlw. PKW- Stellplatz

Ausgezeichnete Infrastruktur

Nähe U6 Alser Straße

Klima.aktiv – Zertifikat wird angestrebt

Geplante Fertigstellung: Q2/2027 Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Architekten Maurer und Partner Arakawastraße 3/Tokiostraße 5A, 1220 Wien Ein Highlight ist die hohe Lebensqualität in der Umgebung der Neubauwohnungen im 22. Bezirk. Der nahegelegene Kirschblütenpark, zahlreiche Grünflächen, Sporteinrichtungen und die Alte Donau bieten ideale Voraussetzungen für eine perfekte Work-Life-Balance. Nur noch 3 Wohnungen verfügbar!

3 Zimmer

80 bis 88 m²

Mit Terrasse oder Loggia

Hochwertige Ausstattung inkl. Küche

PKW-Stellplatz

Nähe U1 Kagran

Bezugsfertig Copyright-Hinweis öffnen/schließen © JAMJAM Projekt KORNEUM, Kwizdastraße 15+15A, 2100 Korneuburg In 2100 Korneuburg gelegen, verbindet das Wohnprojekt KORNEUM die Nähe zum Stadtzentrum mit einer sehr guten Bahnanbindung Richtung Wien. Eine moderne, nachhaltige Ausstattung mit elektrischen Außenjalousien, E‑Ladestationen und einem angestrebten Klima‑Zertifikat prägt den zukunftsfitten Charakter des Projekts. 121 Vorsorgewohnungen und Eigentumswohnungen

1 Villa

1 bis 5 Zimmer

40 bis 112 m²

Mit Garten, Loggia, Balkon oder Terrasse

Inkl. PKW-Stellplatz und Einlagerungsraum

Bahnhof Korneuburg in 5 Gehminuten

Geplante Fertigstellung: Q3/2027

ℹ️ Vorsorgewohnung: Was bedeutet das eigentlich? Als Vorsorgewohnung wird eine Eigentumswohnung bezeichnet, die nicht selbst genutzt, sondern langfristig vermietet wird. Ziel ist es, laufende Mieteinnahmen zu erzielen und gleichzeitig in einen realen Sachwert zu investieren. Vorsorgewohnungen gelten als besonders stabil, weil sie: von der hohen Nachfrage am Mietmarkt profitieren,

am Mietmarkt profitieren, inflationsgeschützt sind,

sind, langfristige Wertbeständigkeit bieten,

bieten, und sich als ergänzende Einkommensquelle – etwa für die Pension – eignen. Entscheidend für den Erfolg einer Vorsorgewohnung sind vor allem Lage, Objektqualität und Vermietbarkeit. Projekte wie die Ameisgasse 28 in Wien‑Penzing zeigen, wie Vorsorgewohnungen in gefragten Lagen auch 2026 eine relevante Rolle am Immobilienmarkt spielen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Unsplash | Eskay Lim