Effizientes Gen Z Recruiting in OÖ: Tipps von HFMEDIA GmbH

Recruitingstrategien, die weiterhin primär auf traditionelle Kanäle setzen, verlieren damit zunehmend an Wirkung. Social Recruiting setzt genau an diesem Punkt an und wird von Unternehmen zunehmend als Alternative zu klassischen Recruitingwegen eingesetzt.

Social Recruiting und die Generation Z

Die Generation Z ist digital aufgewachsen und nutzt Plattformen wie Instagram, TikTok oder LinkedIn selbstverständlich im Alltag. Für Unternehmen bedeutet das: Wer diese Zielgruppe erreichen will, muss dort präsent sein, wo sie sich tatsächlich aufhält. Social Recruiting verlagert die Personalsuche genau in diese Kanäle. Statt statischer Stellenanzeigen stehen dynamische Inhalte im Fokus, etwa kurze Videos, Einblicke in den Arbeitsalltag oder authentische Mitarbeiterstimmen. Diese Formate schaffen Nähe und vermitteln ein realistisches Bild des Unternehmens. Die HFMEDIA GmbH kombiniert Content-Produktion mit datenbasierter Kampagnensteuerung zu einem klar strukturierten System. Inhalte werden nicht nur ausgespielt, sondern gezielt optimiert und entlang konkreter Kennzahlen gesteuert. Dadurch entsteht ein messbarer Recruitingprozess, dessen Ergebnisse sich transparent auswerten und optimieren lassen.

Employer Branding gewinnt an Bedeutung

Neben der Bewerbergenerierung gewinnt das Employer Branding zunehmend an Relevanz. Für viele junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind neben Gehalt und Arbeitsplatzsicherheit auch Werte, Arbeitsumfeld und Entwicklungsmöglichkeiten entscheidend. Unternehmen, die ihre Arbeitgebermarke aktiv kommunizieren, setzen daher verstärkt auf Social Content. Dazu zählen Einblicke in Projekte, Erfahrungsberichte von Mitarbeitenden oder kurze Videoformate. Solche Inhalte können Vertrauen aufbauen und potenzielle Bewerber frühzeitig erreichen, wenn sie der tatsächlichen Unternehmenskultur entsprechen. Welche Inhalte konkret funktionieren, lässt sich jedoch nicht pauschal beantworten und muss in der Praxis getestet werden.

Daten als Erfolgsfaktor im Recruiting

Ein zentraler Trend im modernen Recruiting ist die Nutzung datenbasierter Kennzahlen zur Erfolgsmessung. Kampagnen werden anhand definierter Metriken ausgewertet, etwa der Anzahl qualifizierter Bewerbungen, der Conversion Rate sowie der Kosten pro Bewerbung (Cost-per-Application) und pro Einstellung (Cost-per-Hire). Nach Angaben der HFMEDIA GmbH lassen sich dadurch Reichweite und Bewerbungsqualität gezielt steuern. Ein Praxisbeispiel aus der Zusammenarbeit mit einem österreichischen Tourismusunternehmen zeigt, dass mehrere offene Positionen innerhalb weniger Wochen besetzt werden konnten. Die Time-to-Hire lag dabei laut Angaben der Seilbahnholding bei unter 30 Tagen. Zudem konnten die Kosten pro Einstellung im Vergleich zu zuvor genutzten klassischen Recruitingkanälen reduziert werden.Das Beispiel zeigt, dass datenbasierte Ansätze sowohl die Geschwindigkeit als auch die Effizienz im Recruiting beeinflussen können, auch wenn die konkreten Ergebnisse je nach Branche und Ausgangssituation variieren.

Warum klassische Recruitingwege an Bedeutung verlieren

Der Arbeitsmarkt verändert sich spürbar – und damit auch die Wege der Personalsuche. Klassische Stellenanzeigen erreichen viele potenzielle Bewerber nicht mehr in dem Maße wie früher, insbesondere bei jüngeren Zielgruppen. Social Recruiting setzt hingegen direkt am Mediennutzungsverhalten der Zielgruppen an. Inhalte werden dort ausgespielt, wo Aufmerksamkeit entsteht, und können gezielt in Bewerbungen überführt werden. Durch datenbasierte Steuerung lassen sich Maßnahmen laufend anpassen und präziser ausrichten. In der Praxis zeigt sich, dass Social Recruiting für viele Unternehmen eine sinnvolle Ergänzung und in einzelnen Bereichen auch eine Alternative zu klassischen Recruitingwegen darstellt.

Recruiting im Wandel

Der Arbeitsmarkt entwickelt sich dynamisch, und mit ihm verändern sich die Anforderungen an Unternehmen. Wer langfristig erfolgreich rekrutieren möchte, muss seine Strategien an das Verhalten neuer Generationen anpassen. Die Kombination aus Social Recruiting, datenbasierter Steuerung und Employer Branding eröffnet neue Möglichkeiten in der Ansprache potenzieller Bewerberinnen und Bewerber. Digitale Kanäle gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung, da sie eine gezieltere und flexiblere Kommunikation ermöglichen. Damit wird deutlich: Recruiting verlagert sich schrittweise in jene Bereiche, in denen Zielgruppen aktiv sind. Unternehmen, die ihre Maßnahmen entsprechend ausrichten, können ihre Sichtbarkeit als Arbeitgeber nachhaltig erhöhen.

Wer den nächsten Schritt im digitalen Recruiting gehen möchte, findet weitere Informationen und Praxisbeispiele direkt bei der HFMEDIA GmbH.