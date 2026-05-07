Easy-Fundament GmbH zeigt Alternativen zu Beton im Fundamentbau
Klassische Betonfundamente stehen zunehmend unter Druck. Steigende Baukosten, Zeitdruck auf Baustellen und strengere Umweltauflagen führen dazu, dass Bauherren und Planer nach Alternativen suchen. In diesem Umfeld positioniert sich auch die Easy-Fundament GmbH mit Schraubfundamenten als mögliche Lösung für Projekte, bei denen Effizienz und Ressourcenschonung im Vordergrund stehen.
Fundamentbau in Österreich: Warum Beton an Grenzen stößt
Über Jahrzehnte galt Beton als Standard im Fundamentbau. Doch diese Bauweise bringt zunehmend Herausforderungen mit sich: Hoher Materialeinsatz, lange Trocknungszeiten und dauerhafte Bodenversiegelung stehen im Spannungsfeld aktueller Anforderungen. Gleichzeitig verschärfen steigende Rohstoffpreise und Fachkräftemangel die Situation. Easy-Fundament GmbH verweist in diesem Zusammenhang auf die wachsende Nachfrage nach flexibleren und schneller umsetzbaren Fundamentlösungen.
Schraubfundamente als Alternative zu Betonfundamenten
Eine dieser Alternativen sind Schraubfundamente, die ohne Aushub in den Boden eingebracht werden. Sie sind unmittelbar belastbar und können bei Bedarf wieder entfernt werden. Gerade im Modulbau, bei Tiny Houses oder temporären Gebäuden zeigt sich der praktische Nutzen solcher Systeme. Auch Easy-Fundament GmbH setzt in diesen Bereichen auf Lösungen, die Bauzeiten verkürzen und Eingriffe in den Boden reduzieren.
Nachhaltige Fundamente: Fokus auf Umwelt und Bauzeit
Neben der Zeitersparnis spielt auch der Umweltaspekt eine zentrale Rolle. Betonfundamente sind mit einem hohen CO₂-Ausstoß verbunden und führen zu versiegelten Flächen. Schraubfundamente ermöglichen hingegen eine Bauweise, bei der das Erdreich weitgehend erhalten bleibt. Easy-Fundament GmbH begleitet Projekte dabei mit technischer Dokumentation und arbeitet mit Fachplanern zusammen, um die Umsetzung nachvollziehbar und prüfbar zu gestalten.
Statische Sicherheit bei Schraubfundamenten
Ein häufig diskutierter Punkt ist die Stabilität solcher Systeme. Moderne Schraubfundamente werden daher mit statischen Nachweisen und technischer Überwachung umgesetzt. Dazu zählen unter anderem dokumentierte Einbauwerte und nachvollziehbare Produktionsdaten. Auch bei Easy-Fundament GmbH erfolgt die Umsetzung in Abstimmung mit Ziviltechnikern und unter Einsatz entsprechender Messtechnik, um Tragfähigkeit und Sicherheit sicherzustellen.
Einsatzbereiche: Vom Tiny House bis zum Gewerbebau
Die Anwendungsbereiche reichen von kleinen Wohnlösungen bis hin zu größeren Bauprojekten. Neben Modulhäusern und Tiny Houses kommen Schraubfundamente auch bei temporären Gebäuden oder gewerblichen Konstruktionen zum Einsatz. Easy-Fundament GmbH berichtet etwa von Projekten, bei denen Bauzeiten deutlich reduziert werden konnten – ein Faktor, der insbesondere bei zeitkritischen Vorhaben eine Rolle spielt.
Fundamentbau im Wandel: Trend zu nachhaltigen Lösungen
Die Entwicklung zeigt, dass sich der Fundamentbau in Österreich im Umbruch befindet. Alternative Systeme gewinnen an Bedeutung, insbesondere dort, wo Flexibilität, Schnelligkeit und Umweltverträglichkeit gefragt sind. Auch Easy-Fundament GmbH sieht darin eine langfristige Entwicklung, die durch steigende Anforderungen an Bauprojekte weiter verstärkt wird.
Weitere Informationen zu Schraubfundamenten und aktuellen Anwendungen sind online abrufbar unter www.easy-fundament.at.
Easy-Fundament GmbH
Stefan Meitz
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