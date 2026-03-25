„Dran bleiben, wenn es kippt“

Emotionale Krisen gehören zum Erwachsenwerden dazu. Viele Kinder und Jugendliche kommen mit einem schweren Rucksack an belastenden Erfahrungen, Brüchen oder psychischen Krisen in die Betreuung zu SOS-Kinderdorf. Sie durch diese schwierige Zeit zu begleiten, ist mehr als eine „helfende Tätigkeit“. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, die von den Sozialpädagog:innen viel Geduld, fachliche Kompetenz und professionelle Unterstützung erfordert.

„Es gibt Tage da steh ich am Herd für 10 Kids, spiele Fußball oder helfe in Mathe. Es gibt auch Tage, da bricht eine Welt zusammen. Wut, Verzweiflung, Hass auf alle und alles. Da heißt es dann dranbleiben. Halten. Schauen, welche Perspektive ich bieten kann, zeigen ich bin da.“

Verschiedene Perspektiven, fachlicher Austausch, klare Verantwortlichkeiten

In den vergangenen Jahren ist die Situation in der Kinder- und Jugendhilfe komplexer geworden. Die Betreuungsformen haben sich weiterentwickelt und an gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Gerade in einer Phase, in der SOS-Kinderdorf historische Fälle aufarbeitet und sich neu ausrichtet, ist es wichtig zu zeigen wie heute gearbeitet wird: professionell, mit verschiedenen Perspektiven, fachlichem Austausch und klaren Verantwortlichkeiten. Dazu gehört auch, Fehler anzusprechen, konsequent aufzuarbeiten und Betreuung, Kinderschutz sowie Verantwortungsstrukturen laufend zu verbessern.

Das Ziel bleibt immer dasselbe: Kindern und Jugendlichen ein stabiles Umfeld zu bieten, in dem sie verlässliche Beziehungen erleben und neue Perspektiven entfalten können – auch dann, wenn das Gefühlskarussell zeitweise nicht stillsteht.