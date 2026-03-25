Werbung

„Dran bleiben, wenn es kippt“

Wenn sich bei Kindern und Jugendlichen das Gefühlskarussell dreht, fliegen schon mal die Teller. Dann braucht es professionelle Begleitung, klare Standards und verlässliche Beziehungen.
26.03.2026, 00:00

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Kind verdeckt das Gesicht mit den Händen vor einer grauen Wand.

Emotionale Krisen gehören zum Erwachsenwerden dazu. Viele Kinder und Jugendliche kommen mit einem schweren Rucksack an belastenden Erfahrungen, Brüchen oder psychischen Krisen in die Betreuung zu SOS-Kinderdorf. Sie durch diese schwierige Zeit zu begleiten, ist mehr als eine „helfende Tätigkeit“. Es ist eine anspruchsvolle Arbeit, die von den Sozialpädagog:innen viel Geduld, fachliche Kompetenz und professionelle Unterstützung erfordert. 

Kinder malen und lesen gemeinsam an einem Tisch mit vielen Buntstiften und Büchern.

Im SOS-Kinderdorf geben Pädagog:innen Kindern Halt – auch wenn der Alltag plötzlich zur Krise wird.

Pädagogische Arbeit bedeutet Orientierung geben und Stabilität schaffen

Entscheidend sei, dass Beziehungen verlässlich bleiben, sagt Manuel H., Sozialpädagoge bei SOS-Kinderdorf: 

„Es gibt Tage da steh ich am Herd für 10 Kids, spiele Fußball oder helfe in Mathe. Es gibt auch Tage, da bricht eine Welt zusammen. Wut, Verzweiflung, Hass auf alle und alles. Da heißt es dann dranbleiben. Halten. Schauen, welche Perspektive ich bieten kann, zeigen ich bin da.“

Ein Kind sitzt mit Gummistiefel und einer kleine Tasche auf dem Schoß auf Holzstufen.

Das SOS-Kinderdorf setzt auf vielfältige Perspektiven, klaren Austausch und stabile Beziehungen für Kinder und Jugendliche.

Verschiedene Perspektiven, fachlicher Austausch, klare Verantwortlichkeiten

In den vergangenen Jahren ist die Situation in der Kinder- und Jugendhilfe komplexer geworden. Die Betreuungsformen haben sich weiterentwickelt und an gesellschaftliche Veränderungen angepasst. Gerade in einer Phase, in der SOS-Kinderdorf historische Fälle aufarbeitet und sich neu ausrichtet, ist es wichtig zu zeigen wie heute gearbeitet wird: professionell, mit verschiedenen Perspektiven, fachlichem Austausch und klaren Verantwortlichkeiten. Dazu gehört auch, Fehler anzusprechen, konsequent aufzuarbeiten und Betreuung, Kinderschutz sowie Verantwortungsstrukturen laufend zu verbessern.

Das Ziel bleibt immer dasselbe: Kindern und Jugendlichen ein stabiles Umfeld zu bieten, in dem sie verlässliche Beziehungen erleben und neue Perspektiven entfalten können – auch dann, wenn das Gefühlskarussell zeitweise nicht stillsteht.

Erfahren Sie hier mehr rund um den pädagogischen Alltag bei SOS-Kinderdorf
Werbung, SOS Kinderdorf  | 