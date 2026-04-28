Dr. Andrea Hofbauer: Myosophie im Faktencheck der Studienlage

Myofunktionelles Training ist seit Jahren Gegenstand internationaler Forschung. Zahlreiche Studien belegen die Bedeutung von Atmung, Schlucken und Kauen für Schlafqualität, Kieferentwicklung, Körperhaltung, Konzentrationsfähigkeit und allgemeines Wohlbefinden. Mit dem Begriff Myosophie hat Dr. Andrea Hofbauer diesen wissenschaftlich belegten Grundlagen einen erweiterten, ganzheitlichen Rahmen gegeben. Der Begriff wurde von ihr selbst geprägt und beschreibt die integrative Weiterentwicklung bestehender myofunktioneller Konzepte.

Wissenschaftlich fundierte Grundlagen

Die Evidenzlage zur myofunktionellen Therapie ist umfangreich dokumentiert, insbesondere in der Schlafmedizin, Kieferorthopädie, Pädiatrie und funktionellen Medizin. Untersuchungen zeigen klare Zusammenhänge zwischen gestörter Myofunktion und Schlafstörungen, Schnarchen, obstruktiver Schlafapnoe, Entwicklungsauffälligkeiten im Kindesalter sowie Haltungsproblemen, chronischer Müdigkeit und Konzentrationsschwierigkeiten. Gezieltes Training von physiologischer Atmung, korrektem Schlucken und ausgewogenen Kaumustern kann hier nachweislich positive Effekte erzielen. Die Wirksamkeit myofunktioneller Interventionen gilt in vielen Bereichen als belegt und ist wissenschaftlich breit beschrieben.

Von der Dentosophie zur Myosophie

Ausgangspunkt der Myosophie ist die Dentosophie, ein seit Jahrzehnten bestehendes Behandlungskonzept mit Schwerpunkt auf Zähnen und Kiefer. In ihrer praktischen Arbeit erkannte Dr. Andrea Hofbauer jedoch die weitreichenden Zusammenhänge zwischen Kieferfunktion, Muskulatur, Atemmechanik und dem gesamten Organismus. Sie entwickelte das bestehende Modell weiter und verlagerte den Fokus vom rein zahnbezogenen Ansatz hin zu einer systemischen Betrachtung des Körpers. Myosophie integriert etablierte myofunktionelle Forschung, funktionelle Zusammenhänge zwischen Kiefer und Gesamtorganismus sowie präventive und therapeutische Strategien. Die Umbenennung trägt dieser Erweiterung Rechnung und verdeutlicht den ganzheitlichen Anspruch des Ansatzes.

Praktische Relevanz in der modernen Medizin

In der klinischen Praxis zeigt sich immer wieder, dass chronische oder diffuse Beschwerden funktionelle Mitursachen haben können. Werden grundlegende Muster wie Mundatmung, falsches Schlucken oder unausgewogene Kaubewegungen erkannt und gezielt trainiert, lassen sich häufig deutliche Verbesserungen beobachten. Myosophie setzt deshalb auf eine differenzierte Analyse funktioneller Abläufe, eine individuelle Differentialdiagnostik und die aktive Einbindung der Patientinnen und Patienten in den therapeutischen Prozess. Der Ansatz wird sowohl präventiv als auch therapeutisch eingesetzt und richtet sich an Kinder ebenso wie an Erwachsene.

Weiterentwicklung bestehender Konzepte

Myosophie versteht sich nicht als Gegenmodell zur evidenzbasierten Medizin, sondern als Weiterentwicklung im funktionellen Bereich. Sie baut auf vorhandenen wissenschaftlichen Erkenntnissen auf und verbindet diese mit einem erweiterten systemischen Blick auf Gesundheit. Im Mittelpunkt steht die Erkenntnis, dass grundlegende physiologische Funktionen weitreichender wirken, als lange angenommen wurde, und dass ihre bewusste Optimierung einen entscheidenden Beitrag zur Stabilisierung von Gesundheit und Lebensqualität leisten kann.