Gerade junge Menschen wachsen heute mit Instagram & Co. auf – Avocado-Toast ist oft schneller gekocht als Käsespätzle“, so Alexander Kumptner. Coca-Cola möchte gemeinsam mit dem TV-Koch bewusst den Blick zurück auf jene Gerichte lenken, die seit Jahrzehnten Teil der österreichischen Esskultur sind – und sie einer neuen Generation näherbringen. „Die österreichische Küche ist eine der besten der Welt“, ist Kumptner überzeugt, „sie ist vielleicht nicht immer die coolste, aber vom Handwerk, vom Geschmack und von der Vielfalt her gehört sie zu den großartigsten Küchen überhaupt.“

Essen verbindet – egal ob Familien, Freunde oder ganze Generationen. Unter diesem inspirierenden Motto lud Coca-Cola Österreich kürzlich zum ersten „Küchen-Kollab“, um die heimische Küche und jene „Oma“-Klassiker hochleben zu lassen. Unter der (An)Leitung von Star-Koch Alexander Kumptner wagten sich prominente Persönlichkeiten und Influencer:innen an den Herd, um zu beweisen, dass traditionelle Gerichte absolut kein Ablaufdatum kennen.