„Die österreichische Küche ist eine der besten der Welt“
Gerade junge Menschen wachsen heute mit Instagram & Co. auf – Avocado-Toast ist oft schneller gekocht als Käsespätzle“, so Alexander Kumptner. Coca-Cola möchte gemeinsam mit dem TV-Koch bewusst den Blick zurück auf jene Gerichte lenken, die seit Jahrzehnten Teil der österreichischen Esskultur sind – und sie einer neuen Generation näherbringen. „Die österreichische Küche ist eine der besten der Welt“, ist Kumptner überzeugt, „sie ist vielleicht nicht immer die coolste, aber vom Handwerk, vom Geschmack und von der Vielfalt her gehört sie zu den großartigsten Küchen überhaupt.“
Essen verbindet – egal ob Familien, Freunde oder ganze Generationen. Unter diesem inspirierenden Motto lud Coca-Cola Österreich kürzlich zum ersten „Küchen-Kollab“, um die heimische Küche und jene „Oma“-Klassiker hochleben zu lassen. Unter der (An)Leitung von Star-Koch Alexander Kumptner wagten sich prominente Persönlichkeiten und Influencer:innen an den Herd, um zu beweisen, dass traditionelle Gerichte absolut kein Ablaufdatum kennen.
Als kulinarischer Supervisor führte Alex Kumptner durch einen besonderen Kochnachmittag, bei dem paarweise gekocht wurde. ÖFB-Teamtorhüterin Manuela Zinsberger sorgte gemeinsam mit Influencer Thomas Kobler (@ichmachpizza) für den Hauptgang. Zuvor servierten Musiker Lucas Fendrich und Comedy-Influencer (@Tobitainment) die Vorspeise - Backhendl in Kürbiskernpanade mit Rahm-Gurken-Salat. Der krönende Abschluss stammte von Paralympics-Schwimmer und Moderator Andreas Onea und Influencerin Karina Scherzer – Topfenknödel mit Beerenragout.
Torhüterin Manuela Zinsberger und Influencer Thomas Kobler servierten Erdäpfelgulasch.
Karina Scherzer und Andreas Onea waren stolz auf ihre Knödel.
Kumptner ist überzeugt, dass die heimische Kost zeitlos ist: „Trends kommen und gehen – die Klassiker bleiben“. Gerade in der Kombination mit einem kühlen Drink entfaltet sich der volle Genuss. „Für mich ist Coke Zero der ideale Begleiter zu Speisen. Es ist ein echter Allrounder und sorgt gerade bei deftigen Gerichten für Frische – mit Eis und Zitrone unschlagbar“, so sein Experten-Tipp. Petra Burger von Coca-Cola Österreich pflichtet dem natürlich bei und ergänzt: „Essen verbindet, Coca-Cola verbindet. Wo Menschen und Generationen zusammenkommen, wird gegessen und getrunken. Uns geht es um das ehrliche Gefühl von Herzlichkeit, Tradition und gemeinsamer Zeit am gedeckten Tisch.“
Kumptners Erdäpfelgulasch
Es gibt Gerichte, die hat wohl nahezu jede Oma serviert. Erdäpfelgulasch gehört definitiv dazu. Jede Großmutter hat natürlich ihr eigenes Rezept – oder auch nicht „Da gibst du so viel rein, dass es passt. Das siehst du dann schon“ sind gern gegebene Hinweise der Großmutter auf die Frage nach der Zubereitung. Hier Alexander Kumptners Rezept für diesen Klassiker.
Zutaten für 4 Personen
- 1 Zwiebel
- 5 Knoblauchzehen
- 1 rote Chilischote
- 3 EL Öl 2
- EL Tomatenmark
- 4 EL Paprikapulver (edelsüß)
- 2 TL Kümmelpulver
- 1 EL getrockneter Majoran
- 2 getr. Lorbeerblätter
- 4 EL Balsamico bianco
- 1L Rinder- oder Gemüsebrühe
- 800 g festkochende Kartoffeln
- 250 g grobe Fleischwurst – Empfehlung: klassische Dürre
- 1 rote Paprikaschote
- 8 Essiggurken
- 100 g Sauerrahm