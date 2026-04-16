Die .eu Domain wird 20 Jahre alt und Europa feiert

Am 7. April 2006 war das europäische Internet für einen kurzen Moment im Ausnahmezustand. Innerhalb von nur 24 Stunden wurden über eine Million Domains registriert, der offizielle Startschuss für die .eu Domain löste damals einen großen Andrang aus. Gedacht war sie für Unternehmen und Projekte mit grenzüberschreitender Ausrichtung. Zwei Jahrzehnte später ist es ruhiger geworden rund um die europäische Top Level Domain.

Stabil, sicher aber im Schatten anderer Domainendungen

Die Registerstelle EURid zieht zum Jubiläum eine solide Bilanz. Rund 3,8 Millionen aktive .eu-Adressen stehen zu Buche, und die technische Infrastruktur weist laut EU-Kommission seit zwei Jahrzehnten keine einzige Sekunde Ausfallzeit auf. Auch beim Thema Nachhaltigkeit setzte die .eu früh Akzente, denn bereits 2012 wurde die Registry als erste europäische Top Level Domain nach dem EU-Öko Audit EMAS zertifiziert.

Doch im globalen Vergleich wirken die Zahlen bescheiden. Die deutsche .de hat die 17 Millionen Marke längst geknackt, die britische .uk liegt bei rund 10 Millionen und .com, der unangefochtene Platzhirsch, zählt über 150 Millionen registrierte Adressen weltweit. Europaweit belegt .eu immerhin Platz vier, global reicht es für Rang neun.

Doch wie könnten europäische Werte das nächste Jahrzehnt der Netzregulierung prägen? Darüber kann man bei der Konferenz "European Voices for the Future of the Internet" diskutieren, die Ende Mai in Brüssel stattfindet. Und mit dem Game .eu Rail Connect lassen sich aktuell Interrail-Pässe gewinnen. Man braucht dafür nichts weiter als eine .eu-Domain und etwas Glück.

Macht eine .eu Domain Sinn in Österreich?

Michael Karczewski von Domainkaufen.at beschäftigt sich beruflich mit Domainstrategien für Unternehmen und Selbstständige. Er hat hier eine klare Meinung: „Wer in Österreich eine Online-Präsenz aufbauen will, sollte zuerst zur .at greifen. Das signalisiert lokale Verwurzelung und wird von österreichischen Nutzern sofort als vertrauenswürdig wahrgenommen. Die .com sichert man daneben am besten gleich mit, weil sie international einfach Standard ist."

Doch ist eine .eu Domain auch für österreichische Unternehmen sinnvoll? „Diese macht nur dort Sinn, wenn man bewusst das europäische Umland als Zielgruppe hat. Also wenn man etwa Kunden in Deutschland, der Schweiz oder Tschechien ansprechen will und das auch kommunizieren möchte. Wer nur lokal in Österreich aktiv ist, braucht die .eu nicht wirklich."

Sinnvoll kann es dennoch sein, den eigenen Namen auch unter .eu abzusichern. Einfach damit ihn niemand anderer registriert. „Das ist schnell erledigt und mit überschaubaren Kosten verbunden. Wer die .eu nicht aktiv nutzen will, schickt jeden Besucher mit einer Weiterleitung automatisch auf die richtige Adresse."

Wo kann man eine .eu Domain in Österreich günstig kaufen?

Karczewski verweist in diesem Zusammenhang unter anderem auf die Möglichkeit, eine Domain auf Domainion.at zu kaufen. "Domainion etwa bietet eine .eu-Domain regulär um 14,40 Euro an und das ohne zeitlich befristete Rabattaktion. Bei vielen anderen lokalen Anbietern zahlt man dafür fast das Doppelte. Gerade bei mehreren Domains fällt der Preisunterschied stärker ins Gewicht."

Im österreichischen Markt ist das einer der günstigeren Preise, die man ohne Aktionsrabatt findet. Als weiteren Vorteil zählt bei Domainion der persönlichen Support. Darauf verweisen auch Nutzerbewertungen auf gängigen Plattformen wie Trustpilot und Google Bewertungen.

Fazit: Ein runder Geburtstag mit Botschaft

Zwanzig Jahre nach dem Start ist die .eu Domain im europäischen Markt etabliert, auch wenn sie im Vergleich zu .de oder .com klar kleiner bleibt. Für Unternehmen mit grenzüberschreitender Ausrichtung kann sie definitiv eine sinnvolle Ergänzung sein. Wer sich den eigenen Namen sichern möchte, kann das mit vergleichsweise geringem Aufwand tun.