Ausstellung: Weiblich. Widerständig. Visionär

Mutig, selbstbewusst und ihrer Zeit weit voraus: Die Künstlerinnen der Wiener Moderne schufen zu Beginn des 20. Jahrhunderts nicht nur Kunst, sondern auch neue Räume der Sichtbarkeit. Die Landesgalerie Niederösterreich widmet ihnen mit der Ausstellung „Wiener Moderne. Weiblich. Widerständig. Fanny Harlfinger-Zakucka und die Wiener Frauenkunst“ eine längst überfällige Würdigung.

Im Mittelpunkt steht die nahezu vergessene Universalkünstlerin Fanny Harlfinger-Zakucka (1873–1954) – Malerin, Grafikerin, Designerin und unermüdliche Kämpferin für die Emanzipation von Künstlerinnen. Als Teil der Klimt-Gruppe, Mitarbeiterin der Wiener Werkstätte und Ausstellerin der legendären Kunstschauen war sie immer am Puls der Moderne. Ihr Œuvre reicht von expressiven Farbholzschnitten über Buchillustrationen bis hin zu radikal modernen Möbelentwürfen.

Wiener Frauenkunst

1926 gründete Harlfinger-Zakucka mit der Wiener Frauenkunst eine progressive Künstlerinnenvereinigung, die mit innovativen Ausstellungskonzepten, thematischen Schauen und einem programmatisch feministischen Anspruch neue Maßstäbe setzte. Neben ihr prägten Künstlerinnen wie Helene Funke, Broncia Koller-Pinell, Helene von Taussig, Franziska Zach oder die Architektin Liane Zimbler diese weibliche Moderne, kraftvoll, experimentierfreudig und bewusst spartenübergreifend.

Die Ausstellung zeichnet diesen künstlerischen und gesellschaftlichen Aufbruch anhand zahlreicher, teils verloren geglaubter Werke nach und erweitert den Blick auf die Wiener Moderne um jene Frauen, die sie entscheidend mitgeprägt haben. Ein starkes Plädoyer für eine Neubewertung der Kunstgeschichte und für die ungebrochene Aktualität weiblicher künstlerischer Positionen bis heute.