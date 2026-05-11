Auf vier Pfoten durch die Natur: Huskywandern im Waldviertel
Mit den ersten warmen Tagen im April beginnt im Waldviertel wieder die Zeit für Ausflüge ins Freie. Wenn die Wiesen langsam grüner werden und die Sonne spürbar Kraft gewinnt, startet auch am Huskyhof im Waldviertel die Wandersaison. Statt Alltagsroutine wartet hier eine besondere Form der Bewegung: eine Tour gemeinsam mit einem Husky, der aufmerksam, konzentriert und mit spürbarer Freude vorausläuft.
Wandern mit Zugkraft
Von April bis in den Herbst hinein bietet der Huskyhof geführte Touren durch die typische Landschaft der Region an. Die Teilnehmer tragen einen Bauchgurt, der Hund läuft im speziellen Zuggeschirr davor. Das Tempo bestimmt dabei nicht allein der Mensch, es entsteht ein Rhythmus, der sich nach wenigen Minuten einspielt. Die Strecken führen über Waldwege und Feldpfade, dauern je nach Route mehrere Stunden und sind auch für sportlich durchschnittlich aktive Personen gut machbar. Eine kurze Einschulung vorab erklärt den Umgang mit dem Hund und die wichtigsten Kommandos. Gerade zu Saisonbeginn im Frühjahr nutzen viele Gäste die Touren als aktive Alternative zu klassischen Wanderungen.
Kleine Gruppen, direkter Kontakt
Am Huskyhof wird bewusst in kleinen Gruppen gearbeitet. So bleibt Zeit, Fragen zu stellen und mehr über Haltung, Training und Charakter der Hunde zu erfahren. Wer möchte, kann das Rudel vor oder nach der Tour näher kennenlernen. Die Betreiber verweisen auf rund 30 Jahre Erfahrung in der Schlittenhundehaltung. Diese Routine zeigt sich im ruhigen Ablauf der Wanderungen ebenso wie im Umgang mit den Tieren. Mehrere Hunde haben ein beachtliches Alter erreicht, ein Umstand, der auf kontinuierliche Betreuung und artgerechte Haltung schließen lässt. Gerade im Frühjahr, wenn die Temperaturen für Mensch und Tier besonders angenehm sind, zeigt sich die enge Zusammenarbeit im Team besonders eindrucksvoll.
Wenn es kälter wird: Ausfahrten und Kurse
Mit dem Herbst verlagert sich das Programm am Huskyhof im Waldviertel zunehmend auf Ausfahrten mit Trainingswagen oder, bei geeigneter Schneelage, auf Schlitten. Dabei erleben Besucher, wie ein Gespann geführt wird und wie fein abgestimmt die Kommunikation zwischen Musher und Hunden funktioniert. Für Interessierte, die tiefer eintauchen möchten, werden auch Musher-Kurse angeboten. Neben praktischen Einheiten geht es dort um Sicherheitsfragen, Materialkunde und den verantwortungsvollen Umgang mit den Tieren. Das Angebot richtet sich an Outdoor-Begeisterte ebenso wie an Menschen, die sich ernsthaft mit dem Schlittenhundesport auseinandersetzen möchten.
Naturerlebnis mit Perspektivwechsel
Das Waldviertel gilt als Region für alle, die Weite und Ruhe suchen. Im Frühling entfaltet die Landschaft ihren besonderen Reiz: klare Luft, blühende Wiesen und gut begehbare Wege machen die Region ideal für einen Wochenendausflug. In Kombination mit einem Husky entsteht daraus ein besonderes Naturerlebnis: Der Blick richtet sich stärker auf den Weg, auf die Umgebung, und auf das Tier an der eigenen Seite. Viele Gäste beschreiben, dass sie sich nach kurzer Zeit ganz auf den gemeinsamen Rhythmus einlassen. Fest steht: Eine Wanderung mit einem Husky ist kein Showprogramm, sondern eine aktive Begegnung mit einem Arbeitshund, und eine Möglichkeit, das Waldviertel zum Start in die warme Jahreszeit aus einer neuen Perspektive zu entdecken.
Abenteuerlust und Erholung – bei einer Husky-Ausfahrt oder Wanderung im Waldviertel werden Erinnerungen geschaffen, die bleiben. Wer mehr entdecken möchte, findet alle Details und buchbare Termine auf www.huskyhof-waldviertel.at.
Huskyhof Waldviertel
Roman Brunner
Haltergasse 7
3871 Altnagelberg
roman@huskyhof-waldviertel.at
www.huskyhof-waldviertel.at