Was, wenn Haltung mehr zählt als der perfekte Lebenslauf? Wenn nicht nur Abschlüsse, sondern Engagement, Erfahrung und Menschlichkeit den Unterschied machen? Beim Fonds Soziales Wien wird genau das gelebt. Natürlich braucht es Wissen, Qualifikation und Ausbildung – in Pflege, Sozialarbeit, IT oder Verwaltung. Doch entscheidend ist: Entwicklung passiert, wenn Wissen auf Haltung trifft. Vier Porträts zeigen, wie vielfältig dieser Weg aussehen kann – und was möglich wird, wenn Vielfalt ernst gemeint ist.

Martin Papai: Vom Lehrling zum Referenten der Geschäftsführung

Er weiß noch genau, wie alles angefangen hat. Beim Zivildienst im damaligen Geriatriezentrum Donaustadt fiel ihm ein Brief in die Hände. Absender: der Fonds Soziales Wien. „Ich habe gegoogelt, was das ist – und wusste sofort: Da will ich hin.“ Gesagt, getan. Nach einem Handelsschulabschluss startete er im zweiten Lehrjahr seine Lehre beim FSW. Stationen in der Behindertenarbeit, im Bereich Obdach und im Bereich Chefärztliche Angelegenheiten folgten. Heute, mit Mitte dreißig, ist er Referent der Geschäftsführung für Pflege und Betreuung.