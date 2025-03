„Unser Talent heißt Vielfalt“: Arbeiten mit Sinn

Es gibt Berufe, die mehr sind als ein Job: Die Mitarbeitenden des FSW machen für 145.000 Wiener:innen einen echten Unterschied. Ihre Arbeit gibt Unterstützung und Sicherheit in schwierigen Lebenssituationen. Sie bedeuten Verantwortung, Sinn und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Genau das macht soziale Berufe beim FSW aus. Sie sind das Fundament einer Stadt, die für soziale Sicherheit, Inklusion und Chancengleichheit steht. Und sie bieten eine Arbeitswelt, die beständig, flexibel und vielseitig ist – für alle Menschen, für Berufseinsteiger:innen ebenso wie für erfahrene Fachkräfte.

90 Karrieremöglichkeiten mit Sinn!

Sozialarbeit, Betreuung, Beratung – der soziale Bereich ist facettenreich. Ob in der Obdach- und Wohnungslosenhilfe, in der Schuldenberatung oder in der Pflege: 90 vielfältige Berufsfelder bieten Möglichkeiten, Verantwortung zu übernehmen und direkt etwas zu bewirken. Doch auch hinter den Kulissen braucht es starke Teams: IT-Expert:innen, Finanzprofis und Organisationstalente halten den Betrieb am Laufen, treiben Digitalisierung und nachhaltige Planung voran – für bestmögliche Hilfe.

Und das Beste: In bestimmten Bereichen ist ein Quereinstieg möglich. Das zeigt auch Mohamed, der früher in der Gastronomie arbeitete und heute als Betreuer für wohnungslose Menschen tätig ist. „Ich habe lange nach einem Job gesucht, bei dem ich wirklich gebraucht werde. Hier kann ich Menschen helfen und gleichzeitig eine sichere Zukunft für mich aufbauen.“