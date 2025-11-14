Adventzauber mit Herz und Haltung
Am 10. Dezember 2025 verwandelt sich die Wiener Stadthalle ab 15 Uhr in eine Bühne voller Musik, Magie und Engagement für das Klima: Die Gerberhaus Weihnachtsgala lädt zu einem festlich-klangvollen Nachmittag, der Kultur und Klimaschutz vereint.
Buntes Programm
Mehr als 80 Mitwirkende sorgen für weihnachtliche Stimmung: Ein großes Orchester, herausragende Sängerinnen und Sänger, dazu 55 Kinderstimmen, die mit glockenhellem Klang verzaubern. Der musikalische Bogen reicht vom Tiroler Zitherspieler bis zu internationalen Klassikern wie „White Christmas“ – ein Programm, das Tradition und Zeitgeist verbindet.
Für Bewegung und Staunen sorgen Akrobatik-Tänzerinnen im Rock’n’Roll-Rhythmus sowie Überraschungsgäste, die dem Nachmittag zusätzliche Energie verleihen. Mit liebevoller Bühneninszenierung, stimmungsvoller Beleuchtung und einem imposanten Orchesterklang entsteht eine Atmosphäre, die die Besucherinnen und Besucher sofort in weihnachtliche Vorfreude versetzt. Unter dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum erleben die Gäste damit Momente, in denen Musik, Licht und Emotionen miteinander verschmelzen.
Kultur & Klimaschutz
Doch die Gala bietet mehr als Unterhaltung: Veranstalter Sepp Schreiner und das Gerberhaus Kulturteam setzen auch heuer ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit. Unter dem Motto „Wir machen Kultur, engagieren uns für Klimaschutz, wir helfen“ findet erneut die große Klimaschutz-Schlussverlosung statt. Dabei werden unter allen anwesenden Gästen klimafreundliche Preise vergeben – dies reicht von ÖBB-Gutscheinen und Städterei, wenn sich Musik, Gemeinschaft und Engagement zu einem Erlebnis verbinden, das Herzen berührt und Hoffnung schenkt. Sie lädt dazu ein, innezuhalten und das Wesentliche zu feiern – Freude, Zusammenhalt aber auch Verantwortung.
„Oh du Fröhliche“
Mittwoch, 10. Dezember 2025
Wiener Stadthalle
Beginn: 15 Uhr
Infos & Tickets: www.gerberhaus.at
