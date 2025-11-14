Adventzauber mit Herz und Haltung

Am 10. Dezember 2025 verwandelt sich die Wiener Stadthalle ab 15 Uhr in eine Bühne voller Musik, Magie und Engagement für das Klima: Die Gerberhaus Weihnachtsgala lädt zu einem festlich-klangvollen Nachmittag, der Kultur und Klimaschutz vereint.

Buntes Programm

Mehr als 80 Mitwirkende sorgen für weihnachtliche Stimmung: Ein großes Orchester, herausragende Sängerinnen und Sänger, dazu 55 Kinderstimmen, die mit glockenhellem Klang verzaubern. Der musikalische Bogen reicht vom Tiroler Zitherspieler bis zu internationalen Klassikern wie „White Christmas“ – ein Programm, das Tradition und Zeitgeist verbindet.

Für Bewegung und Staunen sorgen Akrobatik-Tänzerinnen im Rock’n’Roll-Rhythmus sowie Überraschungsgäste, die dem Nachmittag zusätzliche Energie verleihen. Mit liebevoller Bühneninszenierung, stimmungsvoller Beleuchtung und einem imposanten Orchesterklang entsteht eine Atmosphäre, die die Besucherinnen und Besucher sofort in weihnachtliche Vorfreude versetzt. Unter dem prachtvoll geschmückten Weihnachtsbaum erleben die Gäste damit Momente, in denen Musik, Licht und Emotionen miteinander verschmelzen.