Erleben Sie den Adventzauber: Gewinnen Sie Tickets für die Weihnachtsgala!

Weihnachten trifft Klimaschutz:

Am 10. Dezember 2025 verwandelt sich die Wiener Stadthalle in eine Bühne voller Musik, Magie und Engagement für das Klima. Die Gerberhaus Weihnachtsgala lädt zu einem festlich-klangvollen Nachmittag, der Kultur, Gemeinschaft und Nachhaltigkeit vereint.

Mehr als 80 Mitwirkende – von großen Orchestern über talentierte Sängerinnen und Sänger bis hin zu 55 Kinderstimmen – schaffen eine Atmosphäre, die Herzen berührt. Das Programm reicht von traditionellen Melodien bis zu internationalen Klassikern wie „White Christmas“.

Mitreißende Akrobatik, leuchtende Bühnenbilder und Überraschungsgäste sorgen für Staunen und weihnachtliche Stimmung. Doch die Gala bietet mehr als Musik: Sie steht unter dem Motto „Wir machen Kultur, engagieren uns für Klimaschutz, wir helfen“ und setzt ein starkes Zeichen für Nachhaltigkeit.

Ein Höhepunkt ist die große Klimaschutz-Schlussverlosung mit attraktiven Preisen – bis hin zum vollelektrischen BYD Dolphin als Hauptgewinn.

Gewinnspiel

Jetzt mitspielen und 10 × 2 Tickets für die Gerberhaus Weihnachtsgala gewinnen!

Teilnahmeschluss: 20. November 2025