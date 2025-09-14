Abwasser richtig behandeln: Wie Reinsauerstoff Kläranlagen fit für die Zukunft macht

Sauberes Wasser: Eine Herausforderung für die Zukunft Abwasser ist ein Thema, das die meisten Menschen im Alltag kaum bemerken. Doch ohne funktionierende Kläranlagen wäre unser Alltag unvorstellbar: Flüsse und Seen würden kippen, Grundwasser ginge verloren und Gerüche würden das Leben in Gemeinden massiv beeinträchtigen. Gleichzeitig stehen Betreiber:innen von Kläranlagen heute vor wachsenden Herausforderungen: Bevölkerungswachstum, neue gesetzliche Vorgaben und steigende industrielle Produktion sorgen dafür, dass viele Anlagen bis an ihre Leistungsgrenze arbeiten.

Besonders entscheidend für die Reinigungsleistung ist die sogenannte biologische Stufe, in der Mikroorganismen Schadstoffe abbauen. Doch gerade hier kommt es häufig zu Problemen: zu hohe CSB- (chemischer Sauerstoffbedarf) oder BSB5-Werte (biochemischer Sauerstoffbedarf), schwache Nitrifikation (Stickstoffabbau), Schaumbildung oder schlechte Sedimentation (Schlammabsetzung). Ursache ist fast immer derselbe Faktor – ein Mangel an Sauerstoff.

Warum Reinsauerstoff der Gamechanger ist Damit Bakterien organische Stoffe zuverlässig abbauen können, brauchen sie ausreichend Sauerstoff. Herkömmliche Belüftungsanlagen arbeiten jedoch mit Druckluft, die nur zu rund 20 Prozent aus Sauerstoff besteht. Der Rest ist Stickstoff, der für die Abwasserbehandlung keine Rolle spielt. Reinsauerstoff hingegen ist „konzentrierte Luft“ ohne Ballast – und löst sich etwa fünfmal besser im Wasser. Das macht den Einsatz so effektiv: Selbst stark belastete Becken können in kurzer Zeit mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Die Vorteile sind klar sichtbar: weniger Gerüche, keine Schaumbildung, eine stabile Nitrifikation und eine höhere Kapazität – und das ohne aufwendige, kostspielige Erweiterungsbauten.

Das BIOX®-Verfahren: Flexibel und effizient Ein Beispiel für diese innovative Lösung ist das BIOX®-Verfahren von Messer Austria. Dabei wird der Reinsauerstoff vor Ort in Tanks gespeichert, bei Bedarf verdampft und anschließend direkt in das Abwasser eingeleitet. Gesteuert wird die Dosierung je nach Sauerstoffgehalt im Wasser – automatisch und punktgenau.

Das Verfahren ist flexibel einsetzbar: als Ergänzung zur bestehenden Belüftung, als Notfalllösung bei Ausfällen oder auch als dauerhafte Versorgung. Kommunale Kläranlagen können damit Spitzenlasten auffangen, etwa in den Sommermonaten oder nach starken Regenfällen. Industriebetriebe wie Brauereien, Papierfabriken oder Schlachthöfe wiederum profitieren, weil sie ihre Produktion ohne Engpässe aufrechterhalten können.

Anwendungsbereiche im Überblick Das BIOX®-Verfahren eignet sich für nahezu jede Kläranlage mit biologischer Stufe – egal ob kommunal oder industriell. Typische Einsatzfelder sind: Kommunale Kläranlagen

Papier- und Zellstoffindustrie

Lebensmittelproduktion (z. B. Schlachthöfe, Molkereien, Fischverarbeitung)

Brauereien, Destillerien und Getränkeindustrie

Textil- und Chemieindustrie

Öl-, Gas- und Pharmaindustrie Auch Betriebe mit speziellen Anforderungen profitieren: von saisonalen Spitzenlasten über Notfalllösungen bis hin zu langfristigen Kapazitätserweiterungen. Jetzt Unterstützung sichern

Mehr Leistung ohne Neubauten Der große Vorteil: Mit Reinsauerstoff lässt sich die Kapazität bestehender Kläranlagen deutlich steigern, ohne dass dafür neue Becken gebaut werden müssen. Statt jahrelanger Bauprojekte genügt der Einbau moderner Eintragssysteme wie Belüftungsmatten oder Jet-Injektoren. Damit werden nicht nur Zeit und Geld gespart – auch die Umwelt profitiert von einer schnelleren und zuverlässigeren Reinigung. Nachhaltigkeit im Fokus Abwasserbehandlung ist ein unsichtbarer, aber zentraler Teil des Umweltschutzes. Jede Verbesserung bedeutet weniger Belastung für Flüsse, Seen und Grundwasser. Gleichzeitig hilft der Einsatz von Reinsauerstoff, Energie einzusparen, weil die Belüftung effizienter arbeitet. Nachhaltigkeit ist also nicht nur ein Schlagwort, sondern wird in Kläranlagen ganz konkret umgesetzt.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick Fünffach bessere Sauerstofflöslichkeit als bei Luft

Höhere Reinigungsleistung ohne Neubauten

Stabile Nitrifikation und zuverlässige Stickstoffelimination

Keine Geruchsbelästigung oder Schaumbildung

Flexible Lösungen: Zusatz, Ersatz oder Notfallbetrieb

Wartungsarme Technik und schnelle Umsetzung