Werbung

Abwasser richtig behandeln: Wie Reinsauerstoff Kläranlagen fit für die Zukunft macht

Ansicht einer Wasseraufbereitungsanlage mit verschiedenen Tanks und Maschinen zur Wasserreinigung und -aufbereitung.
Steigende Anforderungen, strengere Umweltauflagen und immer mehr Belastung: Viele Kläranlagen stoßen an ihre Grenzen. Ein innovatives Verfahren mit Reinsauerstoff zeigt, wie sich Kapazität und Effizienz steigern lassen – ganz ohne teure Neubauten.
15.09.25, 00:00

Zusammenfassung

  • Reinsauerstoff steigert Kapazität und Effizienz von Kläranlagen, ohne teure Neubauten zu erfordern.
  • Das BIOX®-Verfahren von Messer Austria ermöglicht flexible, punktgenaue Sauerstoffdosierung und ist für kommunale wie industrielle Anlagen geeignet.
  • Der Einsatz von Reinsauerstoff verbessert die Reinigungsleistung, spart Energie und unterstützt nachhaltigen Umweltschutz.

Sauberes Wasser: Eine Herausforderung für die Zukunft

Abwasser ist ein Thema, das die meisten Menschen im Alltag kaum bemerken. Doch ohne funktionierende Kläranlagen wäre unser Alltag unvorstellbar: Flüsse und Seen würden kippen, Grundwasser ginge verloren und Gerüche würden das Leben in Gemeinden massiv beeinträchtigen. Gleichzeitig stehen Betreiber:innen von Kläranlagen heute vor wachsenden Herausforderungen: Bevölkerungswachstum, neue gesetzliche Vorgaben und steigende industrielle Produktion sorgen dafür, dass viele Anlagen bis an ihre Leistungsgrenze arbeiten.

Warum Abwasser eine wertvolle Ressource ist

Besonders entscheidend für die Reinigungsleistung ist die sogenannte biologische Stufe, in der Mikroorganismen Schadstoffe abbauen. Doch gerade hier kommt es häufig zu Problemen: zu hohe CSB- (chemischer Sauerstoffbedarf) oder BSB5-Werte (biochemischer Sauerstoffbedarf), schwache Nitrifikation (Stickstoffabbau), Schaumbildung oder schlechte Sedimentation (Schlammabsetzung). Ursache ist fast immer derselbe Faktor – ein Mangel an Sauerstoff.

Warum Reinsauerstoff der Gamechanger ist

Damit Bakterien organische Stoffe zuverlässig abbauen können, brauchen sie ausreichend Sauerstoff. Herkömmliche Belüftungsanlagen arbeiten jedoch mit Druckluft, die nur zu rund 20 Prozent aus Sauerstoff besteht. Der Rest ist Stickstoff, der für die Abwasserbehandlung keine Rolle spielt. Reinsauerstoff hingegen ist „konzentrierte Luft“ ohne Ballast – und löst sich etwa fünfmal besser im Wasser.

Das macht den Einsatz so effektiv: Selbst stark belastete Becken können in kurzer Zeit mit ausreichend Sauerstoff versorgt werden. Die Vorteile sind klar sichtbar: weniger Gerüche, keine Schaumbildung, eine stabile Nitrifikation und eine höhere Kapazität – und das ohne aufwendige, kostspielige Erweiterungsbauten.

Das BIOX®-Verfahren: Flexibel und effizient

Ein Beispiel für diese innovative Lösung ist das BIOX®-Verfahren von Messer Austria. Dabei wird der Reinsauerstoff vor Ort in Tanks gespeichert, bei Bedarf verdampft und anschließend direkt in das Abwasser eingeleitet. Gesteuert wird die Dosierung je nach Sauerstoffgehalt im Wasser – automatisch und punktgenau.

Diagramm eines Wasseraufbereitungssystems mit verschiedenen Prozessschritten zur Reinigung von Wasser.

Funktionsprinzip des Messer BIOX®-Verfahrens zur Leistungssteigerung in Abwasseranlagen.

Das Verfahren ist flexibel einsetzbar: als Ergänzung zur bestehenden Belüftung, als Notfalllösung bei Ausfällen oder auch als dauerhafte Versorgung. Kommunale Kläranlagen können damit Spitzenlasten auffangen, etwa in den Sommermonaten oder nach starken Regenfällen. Industriebetriebe wie Brauereien, Papierfabriken oder Schlachthöfe wiederum profitieren, weil sie ihre Produktion ohne Engpässe aufrechterhalten können.

Mehr Leistung ohne Neubauten

Der große Vorteil: Mit Reinsauerstoff lässt sich die Kapazität bestehender Kläranlagen deutlich steigern, ohne dass dafür neue Becken gebaut werden müssen. Statt jahrelanger Bauprojekte genügt der Einbau moderner Eintragssysteme wie Belüftungsmatten oder Jet-Injektoren. Damit werden nicht nur Zeit und Geld gespart – auch die Umwelt profitiert von einer schnelleren und zuverlässigeren Reinigung.

Nachhaltigkeit im Fokus

Abwasserbehandlung ist ein unsichtbarer, aber zentraler Teil des Umweltschutzes. Jede Verbesserung bedeutet weniger Belastung für Flüsse, Seen und Grundwasser. Gleichzeitig hilft der Einsatz von Reinsauerstoff, Energie einzusparen, weil die Belüftung effizienter arbeitet. Nachhaltigkeit ist also nicht nur ein Schlagwort, sondern wird in Kläranlagen ganz konkret umgesetzt.

Wie Abwasser die Zukunft der Wärmeversorgung retten kann

Fazit: Technologie, die den Unterschied macht

Die Anforderungen an Abwasserbehandlungsanlagen werden in den kommenden Jahren weiter steigen. Mit innovativen Verfahren wie BIOX® von Messer Austria können Betreiber ihre Anlagen fit für die Zukunft machen – flexibel, effizient und ohne große Investitionen. Am Ende profitieren alle: die Betriebe, die Gemeinden und nicht zuletzt die Umwelt.

Noch mehr über das Messer BIOX®-Verfahren erfahren
Zur Homepage von Messer Austria
(Werbung, Messer Austria GmbH)  | 