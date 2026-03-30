abstrapic.com: Wenn Sanierungsfirmen auch Gutachten schreiben
Denn oft folgt auf den ersten Ortstermin sofort ein Sanierungsangebot – vom selben Unternehmen, das den Schaden „begutachtet“ hat. Was bequem wirkt, birgt ein erhebliches Risiko: Wer Schaden feststellt und gleichzeitig an dessen Beseitigung verdient, ist nicht neutral. Gerade bei Feuchte- und Schimmelschäden entscheidet jedoch die Ursachenanalyse über Kosten, Erfolg der Maßnahmen – und im Ernstfall über rechtliche Konsequenzen.
Warum Neutralität bei Gutachten eine zentrale Rolle spielt
Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden nehmen zu. Dichtere Gebäudehüllen, energetische Sanierungen und veränderte Klimabedingungen fördern Kondensationsprobleme und verdeckte Feuchtequellen. Parallel wächst die Zahl der Anbieter, die Gutachten und Sanierung kombinieren. Das Problem liegt auf der Hand: Ein wirtschaftliches Interesse an möglichst umfangreichen Maßnahmen steht einer objektiven Bewertung gegenüber. Für Eigentümer, Versicherungen und Gerichte kann das gravierende Folgen haben:
- unnötig hohe Sanierungskosten
- Maßnahmen ohne nachhaltige Wirkung
- ungeklärte Haftungsfragen
abstrapic.com geht bewusst einen anderen Weg: Gutachten ja – Sanierung nein. Diese klare Trennung schafft die Grundlage für eine sachliche, belastbare Beurteilung..
Woran sich zweifelhafte Angebote erkennen lassen
Nicht jedes Gutachten erfüllt fachliche oder rechtliche Standards. Besonders aufmerksam sollten Auftraggeber werden, wenn:
- „kostenlose Gutachten“ nur in Verbindung mit sofort angebotenen Sanierungen erstellt werden
- Qualifikationen unklar bleiben (Bezeichnungen wie „Schimmelexperte“ sind rechtlich nicht geschützt)
- Messmethoden nicht nachvollziehbar erklärt oder dokumentiert werden
- pauschale Versprechen wie „100 % schimmelfrei in 24 Stunden“ gemacht werden
- Kosten und Leistungsumfang nicht transparent ausgewiesen sind
Seriöse Gutachten beruhen auf nachvollziehbaren Messungen und einer sauberen Dokumentation. Bei abstrapic.com kommen unter anderem Feuchtigkeitsmessungen, Schimmelanalysen, Thermografie und optische Bauforensik zum Einsatz – Methoden, die auch für Versicherungen und Gerichte relevant sind.
Gerichtsfeste Gutachten statt teurer Fehlentscheidungen
Ein häufiger Fehler: Es wird saniert, bevor die Ursache eindeutig geklärt ist. Das Ergebnis sind wiederkehrende Schäden, Konflikte mit Versicherungen oder langwierige juristische Auseinandersetzungen. „Gutachten“, die primär Sanierungsaufträge generieren sollen, sind für Versicherer oder Gerichte oft kaum verwertbar. Es fehlen objektive Beweise, Messprotokolle oder eine schlüssige Ursachenanalyse. Unabhängige, gerichtlich zertifizierte Sachverständige findet man unter: https://justizonline.gv.at/jop/web/exl-suche/sv. Sie liefern dagegen nachvollziehbare Entscheidungsgrundlagen – für Eigentümer, Hausverwaltungen, Versicherungen und Gerichte gleichermaßen..
Moderne Technik – verständlich aufbereitet
Zeitgemäße Schadensdiagnostik endet nicht bei der Sichtprüfung. Thermografie, präzise Feuchtemessungen, Schimmelpräsenznachweise oder auch Schimmelsuchhunde kommen dort zum Einsatz, wo Schäden verborgen sind. Doch Technik allein reicht nicht. Entscheidend ist die verständliche Aufbereitung:
- Was wurde gemessen?
- Was bedeutet das Ergebnis?
- Welche Maßnahmen sind technisch sinnvoll – und welche nicht?
Nur so lassen sich Risiken für Gesundheit und Gebäudewert realistisch einschätzen.
Orientierung für Eigentümer und Versicherte
Wer mit Feuchte- oder Schimmelschäden konfrontiert ist, sollte prüfen:
- Sind Gutachten und Sanierung organisatorisch getrennt?
- Ist die Qualifikation des Sachverständigen belegbar?
- Werden Messmethoden und Ergebnisse transparent dokumentiert?
- Ist das Gutachten für Versicherungen oder Gerichte verwertbar?
Unabhängige Sachverständige wie abstrapic.com schaffen durch diese Trennung Klarheit statt Verkaufsdruck – und helfen, kostspielige Fehlmaßnahmen zu vermeiden..
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Ing. Paul Michael Böhm
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