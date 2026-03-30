abstrapic.com: Wenn Sanierungsfirmen auch Gutachten schreiben

Warum Neutralität bei Gutachten eine zentrale Rolle spielt

Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden nehmen zu. Dichtere Gebäudehüllen, energetische Sanierungen und veränderte Klimabedingungen fördern Kondensationsprobleme und verdeckte Feuchtequellen. Parallel wächst die Zahl der Anbieter, die Gutachten und Sanierung kombinieren. Das Problem liegt auf der Hand: Ein wirtschaftliches Interesse an möglichst umfangreichen Maßnahmen steht einer objektiven Bewertung gegenüber. Für Eigentümer, Versicherungen und Gerichte kann das gravierende Folgen haben:

unnötig hohe Sanierungskosten

Maßnahmen ohne nachhaltige Wirkung

ungeklärte Haftungsfragen

abstrapic.com geht bewusst einen anderen Weg: Gutachten ja – Sanierung nein. Diese klare Trennung schafft die Grundlage für eine sachliche, belastbare Beurteilung..