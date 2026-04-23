5 persönliche Muttertagsgeschenke, die wirklich berühren

Sie sind immer da – mit offenen Armen, helfenden Händen und einem offenen Herzen: unsere Eltern, und ganz besonders Mama. Zum Muttertag am 10. Mai ist es Zeit, von Herzen Danke zu sagen: für all die kleinen und großen Momente, die uns geprägt haben. Am schönsten gelingt das mit persönlichen Erinnerungen: Fotos oder Fotogeschenke, die gemeinsame Geschichten erzählen und Gefühle wieder lebendig machen. Fünf persönliche Ideen – für Mamas, die man nie in Worte fassen kann, es aber trotzdem versuchen sollte.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Manche Überraschungen halten länger als ein Moment: Erinnerungen zum Aufklappen. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Gemeinsame Momente verdienen mehr als einen Handyspeicher.

1. Erinnerungen, die man immer wieder aufschlagen kann: Das Fotobuch Irgendwo in Mamas Wohnung gibt es eine Schublade voller Fotos. Schulbilder, Urlaubsschnappschüsse, verblasste Abzüge aus den 1990ern. Sie hebt alles auf – nicht aus Ordnungssinn, sondern weil jedes Foto für sie eine Geschichte trägt. Ein selbst gestaltetes Fotobuch von CEWE macht aus dieser Sammlung etwas, das man wirklich in den Händen halten kann. Ob als Rückblick auf das vergangene Jahr, als Reise-Fotobuch vom letzten Familienurlaub oder als Generationenwerk, das Omas Kindheitsfotos mit den Bildern der Enkelkinder verbindet: Ein Fotobuch erzählt Geschichten, die sonst im digitalen Nirgendwo verschwinden. Jeder Seitenwechsel ist ein kleines Erkennen: Da waren wir. Das haben wir geteilt. Das gehört uns.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Ein Fotobuch bewahrt nicht nur Fotos, sondern Emotionen – und lädt beim Blättern immer wieder zum Erinnern ein. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Ein Danke, das man aufschlagen kann

CEWE bietet Designvorlagen für verschiedene Anlässe und Familiensituationen, individuelle Textfelder und das neue CEWE FOTOBUCH XL Digitaldruck Matt mit Panoramaseiten, die über einen Meter Platz für große Motive bieten. Ein Geschenk, das Jahr für Jahr an Bedeutung gewinnt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Eine Fotoleinwand verwandelt einen besonderen Moment in ein Kunstwerk – und schenkt Mama jeden Tag ein Lächeln.

2. Ein Bild, das bleibt: Die Fotoleinwand Manche Fotos sind zu schön für eine Schublade. Das Lachen beim letzten Familienfest. Ein spontaner Schnappschuss am Meer. Der Moment, in dem alle da waren – gleichzeitig, ungeplant, echt. Solche Bilder verdienen einen Platz an der Wand, wo Mama sie jeden Tag sehen kann. Eine Fotoleinwand von CEWE macht aus einem Lieblingsfoto ein persönliches Kunstwerk. Nicht das perfekt inszenierte Weihnachtsfoto, das in jedem Album fehlt, sondern das eine Bild mit echter Emotion. Hochwertig verarbeitet, langlebig – und ein täglicher, stiller Gruß. Für noch mehr Tiefe sorgen Acrylglas- oder Alu-Dibond-Drucke, die Familienfotos in Galerie-Qualität verwandeln. Wer es persönlicher mag, erwägt ein Streetmap-Poster mit den Koordinaten eines bedeutsamen Ortes: der Straße, in der Mama aufgewachsen ist. Die Stadt, in der die Familie ihre ersten gemeinsamen Jahre verbracht hat.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE So beginnt der Tag: mit einem Lächeln aus vergangenen Momenten.

3. Kleine Geste, große Wirkung: Tasse und Schlüsselanhänger Nicht jedes berührende Geschenk muss groß sein. Manchmal sind es die kleinen, allgegenwärtigen Dinge, die am tiefsten wirken: Sie begleiten Mama im Alltag, genau dort, wo niemand sonst hinkommt. Eine individuelle Panorama-Fototasse von CEWE, gestaltet mit den schönsten Familienfotos und einer farbigen Innenseite, macht jeden Kaffee- oder Teemoment zum stillen Muttertagsgruß. Morgens, beim ersten Schluck, schaut Mama auf Gesichter, die ihr wichtig sind. Das ist kein Zufall: Das ist Liebe in Keramik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Begleitet Mama jeden Tag – und passt in jede Handtasche. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Klein, herzförmig, täglich sichtbar – kleine Geste, große Wirkung.

Noch kleiner, aber ebenso beständig: ein Foto-Schlüsselanhänger in Herzform aus flexiblem Kunstleder, gestaltet mit einem Lieblingsfoto. Er begleitet Mama jeden Tag – zur Arbeit, zum Einkaufen, überall. Ein winziges Zeichen, das sagt: „Ich denke an dich.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Blumen verwelken, die Fotos darin bleiben.

4. Blumen, die bleiben: Sofortfotos im Strauß Blumen gehören zum Muttertag wie kaum etwas anderes. Sie sind schön, duftend, vergänglich – und genau das ist ihr einziger Makel. Nach zehn Tagen sind sie weg. Was bleibt, sind nur die Fotos davon. Was, wenn die Fotos gleich Teil des Straußes wären? Mit persönlichen Fotosteckern zwischen den Blumen wird ein klassischer Gruß zu etwas Einzigartigem. An CEWE Fotostationen in dm-Filialen und Elektromärkten lassen sich Sofortfotos direkt vom Smartphone ausdrucken – als Set mit zwei bis acht Bildern oder als Fotostreifen mit Design. In wenigen Minuten vor Ort, ohne Vorbestellung. Somit eignen sie sich auch perfekt als spontane Geschenkidee.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Ein Blumenstrauß mit persönlichen Fotosteckern – ein klassischer Gruß, der durch Erinnerungen zum Unikat wird.

Der Blumenstrauß verblasst. Die Fotos bleiben. Und vielleicht hängt Mama sie danach an den Kühlschrank – wo sie täglich ans Wesentliche erinnern. Tipp: CEWE zeigt auf der Website, wie man einen Blumenstrauß mit Sofortfotos gestaltet – Schritt für Schritt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Ein Gutschein, kombiniert mit ein paar handgeschriebenen Zeilen – manchmal ist das Schlichteste das Persönlichste. Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Wenn es schnell gehen muss – und trotzdem von Herzen kommt: ein Gutschein von CEWE.

5. Wenn die Zeit knapp wird: Der digitale Gutschein Der Muttertag kommt manchmal schneller als gedacht. Plötzlich ist es der 10. Mai, und man hat noch nichts in den Händen. Das muss kein schlechtes Gewissen bedeuten. Ein digitaler CEWE-Gutschein ist sofort verfügbar, individuell mit einer persönlichen Botschaft oder einem Foto gestaltbar – und er schenkt etwas, das kein Paket liefern kann: die freie Wahl. Mama entscheidet selbst, welches Fotogeschenk sie sich wünscht. Das Fotobuch mit den Enkelkindern. Die Leinwand für das Wohnzimmer. Die Tasse fürs Büro. Wer es noch persönlicher mag, kombiniert den Gutschein mit einem handgeschriebenen Brief. Denn manche Worte – aufrichtig, aus dem Bauch heraus, ohne Tipp-Korrektur – sind das eigentliche Geschenk. Der Gutschein ist dann nur der Anlass, um endlich zu sagen, was man schon länger sagen wollte: „Danke. Für alles.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © CEWE Seite für Seite tauchen Sie in gemeinsame Erinnerungen ein.