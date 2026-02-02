Zwölf Projekte für den zwölften Bezirk: Das plant Meidling
Von Johanna Worel
Während Neujahrsvorsätze bei manchen schon Anfang Februar vergessen sind, ist Meidling voller Tatendrang. Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) stellt zwölf Projekte vor, mit denen der Bezirk weiterentwickelt werden soll.
Schwerpunkte setzt die Bezirksvorstehung in den Bereichen Sicherheit, Bildung, Begrünung, Mobilität, Beteiligung und Kultur. Ziel sei es, Maßnahmen umzusetzen, die im Alltag spürbar sind. „Die Projekte sollen Meidling konkret verbessern – Schritt für Schritt, gemeinsam mit den Menschen im Bezirk“, so Zankl.
Bildung und Sicherheit
Ein zentraler Fokus liegt auf Schulen und Kindergärten. Kindern, Pädagogen sowie dem Schulpersonal soll ein sicherer Schulalltag geboten werden. Dafür sind an mehreren Pflichtschulen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geplant, darunter neue Gegensprechanlagen an Standorten ohne Zugangskontrolle sowie eine verbesserte Außenbeleuchtung.
Auch Kindergärten werden saniert. Es sollen nicht nur die von Abgasen und Witterung vergrauten Fassaden in der Haebergasse, der Ruckergasse und am Schöpfwerk gestrichen werden. Geplant sind auch neue Böden sowie eine Umgestaltung der Innenräume.
Neu für Grau und Grün
Im öffentlichen Raum sollen ebenfalls Veränderungen spürbar werden. Der Übergang an der Schönbrunner Allee, an dem es bisher oft „Los! Schnell! Rennen!“ hieß, soll zu einer sicheren Überquerung werden. Der Übergang wird übersichtlicher gestaltet und soll vor allem für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Personen mehr Sicherheit bieten.
Vom Asphalt geht es in die Grünoasen des zwölften Bezirks: Der Miep-Gies-Park wird neu gestaltet, Grundlage dafür sind Ergebnisse einer Bürgerbeteiligung. Auch der Christine-Busta-Park wird modernisiert, rund 300 Menschen haben sich an der Planung beteiligt.
Beteiligung bleibt ein zentrales Thema. Für den Khleslplatz startet ein Beteiligungsprozess und das Kinder- und Jugendparlament wird ausgebaut. Ergänzt wird das durch Projekte des Klimateams, etwa sichere Schulwege oder Reparaturangebote im Grätzl. In der Benyastraße ist zudem eine Buswendeanlage geplant, die eine bessere Anbindung des Stadtteils Wildgarten ermöglichen soll. Ergänzend will der Bezirk zusätzliche Sitzgelegenheiten im öffentlichen Raum schaffen.
Kommentare