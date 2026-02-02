Zwölf Projekte für den zwölften Bezirk: Das plant Meidling

Während Neujahrsvorsätze bei manchen schon Anfang Februar vergessen sind, ist Meidling voller Tatendrang. Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) stellt zwölf Projekte vor, mit denen der Bezirk weiterentwickelt werden soll.

Schwerpunkte setzt die Bezirksvorstehung in den Bereichen Sicherheit, Bildung, Begrünung, Mobilität, Beteiligung und Kultur. Ziel sei es, Maßnahmen umzusetzen, die im Alltag spürbar sind. „Die Projekte sollen Meidling konkret verbessern – Schritt für Schritt, gemeinsam mit den Menschen im Bezirk“, so Zankl.

Bildung und Sicherheit

Ein zentraler Fokus liegt auf Schulen und Kindergärten. Kindern, Pädagogen sowie dem Schulpersonal soll ein sicherer Schulalltag geboten werden. Dafür sind an mehreren Pflichtschulen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen geplant, darunter neue Gegensprechanlagen an Standorten ohne Zugangskontrolle sowie eine verbesserte Außenbeleuchtung.

Auch Kindergärten werden saniert. Es sollen nicht nur die von Abgasen und Witterung vergrauten Fassaden in der Haebergasse, der Ruckergasse und am Schöpfwerk gestrichen werden. Geplant sind auch neue Böden sowie eine Umgestaltung der Innenräume.