Zwölf populäre Mythen über Wien

12. "Die Sicherheitslage ist in unserer Stadt katastrophal", wird die FPÖ Wien nicht müde zu betonen. Aber stimmt denn dieser Befund? Natürlich kommt das auch auf den Standpunkt an. In Mexico City oder Los Angeles gibt es objektiv gesehen wohl mehr Grund, über die katastrophale Sicherheitslage zu jammern.

Wirft man einen Blick in die eurostat-Statistik über Tötungsdelikte in der EU, zeigt sich, dass Wien mit 1,07 Getöteten je 100.000 Einwohner "nur" auf Platz 21 in der Liste der gefährlichsten Städte liegt. Zum Vergleich: Die beiden Spitzenreiter, Litauens Hauptstadt Vilnius und das estnische Tallinn, kommen auf 7,9 bzw. 6,03 Getötete pro Hunderttausend.

In den meisten EU-Ländern ist die Kriminalitätsrate seit rund zehn Jahren rückläufig - so auch in Österreich. Wurden im Jahr 2003 noch über 643.200 Fälle und fünf Jahre später, 2008, noch rund 572.6700 Fälle angezeigt, so wurden im Jahr 2012 "nur mehr" 548.027 Fälle zur Anzeige gebracht, heißt es in einer Aussendung zur Kriminalstatistik 2012. In der Bundeshauptstadt zeigt sich ein ähnlicher Trend: 2003 kamen 257.090 Fälle zur Anzeige, 2012 waren es 203.055.

Auch zu Zeiten der Habsburgermonarchie, als über zwei Mio. Menschen auf engerem Raum als heute die Stadt besiedelten, war Wien nicht unbedingt gefährlicher. Harald Seyrl, Leiter des Wiener Kriminalmuseums und Verfasser des Buchs "Sicher durch die Zeit – Die Geschichte der Wiener Polizei": "Ein Vergleich ist jedoch schwierig, weil sich die Delikte und auch die Rechtsbegriffe stark geändert haben."

Der Historiker gibt zwei Beispiele: "Sogenannte 'Stadtpelz-Diebe' wie vor hundert Jahren, die einen halben Tag im Kaffeehaus warteten, um betuchten Frauen im geeigneten Moment den Mantel zu stehlen, gibt es heute nicht mehr. Gewisse ethnische Konflikte hingegen schon". Und zweitens war es für Kriminelle in der k.u.k.-Monarchie schwieriger, in elegante Innenstadt-Wohnungen einzubrechen: "Es war ja immer jemand wie das Dienstmädchen zuhause." Und in den Vorstadtbaracken der Arbeiter ließ sich Anfang des 20. Jahrhunderts eben nur wenig holen.

Ob der berühmte Satz aus den 1960er Jahren - " Wien ist die sicherste Stadt der Welt" - heute noch stimmt? "Das überlasse ich den Behörden, das zu überprüfen".