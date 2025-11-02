Zwei Zigarettenautomaten in Wien gesprengt: Verdächtige angehalten

Gleich zwei Zigarettenautomaten sind Samstagabend - mutmaßlich mit Pyrotechnik - gesprengt worden. Die erste Tat ereignete sich gegen 18.45 Uhr in Rudolfsheim-Fünfhaus, die zweite gegen 23.15 Uhr in Floridsdorf.

Am Tatort in Floridsdorf konnte die Polizei eine Blutspur feststellen, die zu drei Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 20 Jahren führte, die sich in der Nähe aufhielten. Der 16-Jährige wies eine Kopfverletzung auf, die vor Ort bereits von einem Rettungsdienst versorgt wurde. Auf die Verletzung angesprochen gab der Jugendliche an, er sei zufällig an dem Automaten vorbeigegangen, als dieser explodierte. Seine beiden Freunde hätten ihn daraufhin gesehen und seien ihm zu Hilfe gekommen.

Die weiteren Ermittlungen sind im Gange, berichtet die Polizei.