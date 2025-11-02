Wien

Ex-Partnerin in Wiener Wohnung festgehalten? Zwei Männer festgenommen

Polizisten trafen die Frau im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Floridsdorf an.
02.11.25, 11:54
Die Wiener Polizei hat Ermittlungen gegen einen 40-jährigen Mann aufgenommen. Der Grund: Seine 30-jährige Ex-Lebensgefährtin gab gegenüber den Beamten an, in einer Wohnung in der Leopoldauer Straße von dem Mann festgehalten, geschlagen und vergewaltigt worden zu sein.

Polizisten trafen die Frau im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses im Bezirk Floridsdorf an. Sie wurde in ein Spital gebracht und dort medizinisch erstversorgt. 

Ihr 40-jähriger Ex-Partner sowie der Wohnungsinhaber, ein 23-Jähriger, wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen. Die Ermittlungen seien im Gange, berichtet die Polizei.

