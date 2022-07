Zwei Verletzte bei Zimmerbrand in Wien-Leopoldstadt

Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in der Wehlistra├če in Wien-Leopoldstadt sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Als die Berufsfeuerwehr am Einsatzort eintraf, sei die Wohnung bereits im Vollbrand gestanden, hie├č es in einer Aussendung am Dienstag. Der Wohnungsinhaber schaffte es, selbst aus der Brandwohnung zu fl├╝chten. Das Stiegenhaus war jedoch stark verraucht, die anderen Hausbewohner wurden von Feuerwehrleuten in Sicherheit gebracht und beruhigt.

Die Alarmierung der Einsatzkr├Ąfte erfolgte um 16.30 Uhr. Die Berufsfeuerwehr r├╝ckte mit sieben Fahrzeugen und 33 Mann aus. Die brennenden R├Ąumlichkeiten befanden sich im dritten Stock eines sechsst├Âckigen Wohnhauses. Der 56-j├Ąhrige Wohnungsinhaber lie├č bei seiner Flucht die Wohnungst├╝re offen, was zu dichter Rauchentwicklung im Stiegenhaus und in angrenzende Bereiche f├╝hrte. Der Brand war auch nach Au├čen hin sichtbar, Rauschwaden drangen aus den Fenstern auf den Handelskai und aus den Fenstern im Innenhof.

Zwei L├Âschleitungen

Einige Bewohnerinnen und Bewohner der Brandstiege hatten bereits ihre Wohnungen verlassen und warteten im Freien, andere riefen von den Fenstern und Balkonen aus um Hilfe. "Die aufgeregten, nicht gef├Ąhrdeten Bewohnerinnen und Bewohner wurden von den Feuerwehrleuten beruhigt", wurde in der Feuerwehr-Aussendung geschildert. Der Brand wurde mit zwei L├Âschleitungen bis auf Glutnester rasch gel├Âscht. Ein ├ťbergreifen der Flammen auf die dar├╝berliegende Wohnung sei verhindert worden. Um 18.30 Uhr war der Einsatz beendet.

Die Berufsrettung versorgte an Ort und Stelle sechs Personen. Der Wohnungsinhaber sowie eine 65 Jahre alte Nachbarin wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht, sagte Corina Had, Sprecherin der Berufsrettung auf APA-Nachfrage.

