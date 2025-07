Zug-Panne vor Wien: Bei Zeithorizont laut ÖBB einiges schiefgegangen

Nachdem ein Zug am Samstag im Eisenbahntunnel Knoten Hadersdorf liegen geblieben war, hat ein ÖBB-Sprecher der APA in Bezug auf den Zeithorizont bei der Evakuierung gesagt, dass "einiges schiefgegangen" sei.

Prinzipiell seien Fahrgäste im Zug aber sicher - auch bei dem Vorfall am Samstag hätte zu keinem Zeitpunkt Gefahr für die Fahrgäste bestanden. In Tunneln sei das Risiko für Verletzungen höher. Die Gewerkschaft via forderte am Montag in einer Aussendung "eine klare Analyse und Maßnahmensetzung - sowohl für die praktischen Abläufe bei Notfällen als auch für die organisatorischen Strukturen innerhalb der ÖBB".

Die Panne ereignete sich zwar mit einem ICE der Deutschen Bahn, doch waren die ÖBB auf der Strecke in Österreich Betreiber. Im Nachhinein gesehen, hätte man die Passagiere früher über die Notausstiege evakuieren sollen, so der ÖBB-Sprecher weiter.

Da im Ersatzzug kein Strom für die Toilettenanlagen verfügbar war, waren diese "ab einem bestimmten Zeitpunkt unbenützbar", so die ÖBB weiter. Keine Angaben machte der Bahnbetreiber zum Zeitraum, wie lange die Passagiere ohne WCs ausharren mussten. In der Zeit bis zur Evakuierung haben die Mitarbeiter des Bordservices der Deutschen Bahn "Verpflegung und Getränke soweit vorhanden ausgegeben". Zwei Fahrgäste mussten am Samstag laut Rettung ambulant versorgt werden.

Weil der Zug in einem Gleisbogen liegen geblieben war, konnte er nicht wie geplant mit einer Hilfsgarnitur abgeschleppt werden. Mithilfe der Feuerwehr wurden die Passagiere daraufhin in einen Ersatzzug evakuiert. Einige Gäste hatten sich aber "entgegen den Anweisungen des Personals" aus dem Zug entfernt. Da die Gefahr bestand, dass sie sich im Tunnel aufhalten, musste der Strom aus Sicherheitsgründen abgeschaltet werden. Der Tunnel wurde dann auf Personen abgesucht. Dadurch sei es zu weiteren erheblichen Verspätungen und zur Umleitung der Fernverkehrszüge über die "alte Weststrecke" gekommen.

Am Abend wurde schließlich auch der Ersatzzug evakuiert und die Passagiere über Notausstiege aus dem Tunnel gebracht. Laut Feuerwehr waren die Evakuierungsmaßnahmen kurz vor 20.00 Uhr abgeschlossen. Die Personen seien aber "deutlich früher" aus dem Tunnel draußen gewesen. Einen genauen Zeitpunkt nannte der ÖBB-Sprecher nicht. Die Gäste wurden zurück nach Wien gebracht. Die Bahnstrecke wurde am Sonntag um 1.14 Uhr wieder vollständig freigegeben. Der liegen gebliebene Zug werde "demnächst" nach Deutschland überstellt. Am Sonntag kündigten die ÖBB an, "mindestens die Kosten des Zugtickets zu 100 Prozent" rückzuerstatten.

Kritik von Gewerkschaft

Die Gewerkschaft vida forderte am Montag Maßnahmen. "Wenn eine Evakuierung im Tunnel mehrere Stunden dauert, dann ist das nicht nur ein technisches Problem", wurde Olivia Janisch, stellvertretende Vorsitzende des Fachbereichs Eisenbahn in der vida, in einer Aussendung zitiert. "Da sind offenbar Probleme anzugehen, die in einem integrierten Konzern wie den ÖBB bisher nie vorgekommen sind." Es brauche ausreichend qualifiziertes Personal, das in Ausnahmefällen professionell handeln kann, hieß es weiter.