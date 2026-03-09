Zug gegen Lkw: Bahnstrecke bei Nußdorf nach Unfall gesperrt
Ein Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer ÖBB-Garnitur auf der Franz-Josefs-Bahn hat Montagnachmittag in Wien-Döbling zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen geführt.
Bei einem Bahnübergang an der Klosterneuburger Straße B14 war es bei der Zufahrt zur Kuchelauer Hafenstraße aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision gekommen, worauf der Lkw neben den Gleisen zum Liegen kam.
Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Angaben der Berufsrettung bei dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein ÖAMTC-Rettungshubschrauber stand im Einsatz.
Der 59-Jährige Lkw-Lenker wurde zwar schwer verletzt, Lebensgefahr bestand aber nach ersten Angaben der Rettung nicht. Ein Fahrgast im Zug wurde leicht verletzt.
Schienenersatzverkehr
Wie die ÖBB kurz nach 17 Uhr bekannt gab, ist der Zugverkehr zwischen Nußdorf und Klosterneuburg-Weidling aufgrund des Unfalls eingestellt. Ein Schienenersatzverkehr wurde zwischen Wien-Heiligenstadt und Klosterneuburg-Weidling eingerichtet.
Der Zug musste von der Feuerwehr evakuiert und die Insassen in Sicherheit gebracht werden. Die Unfallursache ist Gegenstand von Ermittlungen. Auch ein mögliches technisches Gebrechen an der Schranken- und Lichtanlage des Bahnübergangs wird geprüft.
