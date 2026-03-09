Zug gegen Lkw: Bahnstrecke bei Nußdorf nach Unfall gesperrt

Ein Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einer ÖBB-Garnitur auf der Franz-Josefs-Bahn hat Montagnachmittag in Wien-Döbling zu umfangreichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Bei einem Bahnübergang an der Klosterneuburger Straße B14 war es bei der Zufahrt zur Kuchelauer Hafenstraße aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision gekommen, worauf der Lkw neben den Gleisen zum Liegen kam.

Der Lkw-Fahrer wurde nach ersten Angaben der Berufsrettung bei dem Zusammenstoß aus dem Fahrzeug geschleudert und in ein Krankenhaus gebracht. Auch ein ÖAMTC-Rettungshubschrauber stand im Einsatz.