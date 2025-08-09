Wien

Würgeschlange in Motorraum von Fahrzeug entdeckt

Schlange gefunden
Bei der Würgeschlange handelt es sich um eine Königsboa. Die Schlange wurde ans Tierquartier übergeben.
09.08.25, 12:33
Eine Würgeschlange ist am Freitagnachmittag in der Löwengasse in Wien-Landstraße im Motorraum eines Autos entdeckt worden. 

Die Schlange wurde nach Bergung durch die Berufsfeuerwehr mit einer speziellen Zange an das Tierquartier übergeben. Eine Sprecherin des Tierquartiers berichtete der APA zu Mittag, dass es sich um eine Königsboa handle.

