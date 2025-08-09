Würgeschlange in Motorraum von Fahrzeug entdeckt

Eine Würgeschlange ist am Freitagnachmittag in der Löwengasse in Wien-Landstraße im Motorraum eines Autos entdeckt worden.

Die Schlange wurde nach Bergung durch die Berufsfeuerwehr mit einer speziellen Zange an das Tierquartier übergeben. Eine Sprecherin des Tierquartiers berichtete der APA zu Mittag, dass es sich um eine Königsboa handle.