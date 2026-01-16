Wohnungsbrand in der Keplergasse: Bewohner in Sicherheit gebracht

Bei einem Wohnungsbrand in der Keplergasse in Wien-Favoriten hat die Feuerwehr am Donnerstagabend mehr als 20 Personen sowie einen Hund in Sicherheit gebracht. Das Feuer war nach ca. einer Stunde gelöscht, die Berufsrettung betreute die Hausbewohner und brachte zwei davon mit leichten Rauchgasvergiftungen ins Spital, hieß es am Freitag.

Flammen schlugen aus den Fenstern

Als die Feuerwehr mit acht Fahrzeugen und fast 40 Einsatzkräften gegen 20.00 Uhr eintraf, hatten sich die Bewohner der betroffenen Wohnung zwar schon in Sicherheit gebracht, doch die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern. Über eine Löschleitung im Inneren sowie eine von außen ging man gegen den Brand vor, berichtete Sprecher Lukas Schauer.

Über eine Drehleiter wurden zwei Erwachsene sowie zwei Kinder gerettet, weitere Hausbewohner über das Stiegenhaus, zwei davon mit Fluchtfiltermasken. Die mehr als 20 Menschen wurden von der Sondereinsatzgruppe der Berufsrettung betreut, ein 13-jähriges Mädchen sowie eine 64-Jährige wurden ins Krankenhaus gebracht.