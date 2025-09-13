Wien

Überfall in Wien: 84-Jähriger zu Hause ausgeraubt und verletzt

Polizist neben Auto
Zwei unbekannte Männer überfielen am Freitag einen 84-Jährigen in seiner Wohnung in Wien-Margareten.
13.09.25, 14:45
Zwei unbekannte Täter haben am Freitag einen 84-Jährigen in seiner Wohnung in Wien-Margareten überfallen und beraubt. Nach Angaben der Polizei hatten sich die Männer gewaltsam Zutritt verschafft und Bargeld gefordert.

Dann wurde das Opfer auch bedroht und geschlagen. Die Täter entkamen schließlich mit Bargeld und einer Bankkarte, berichtete die Polizei am Samstag.

Der 84-Jährige erlitt demnach Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach den beiden Verdächtigen wird gefahndet.

