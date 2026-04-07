Mehrere Menschen bei Wohnungsbrand in Wien eingeschlossen

Ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung hat am Dienstag in Wien-Brigittenau und der angrenzenden Leopoldstadt für Aufregung gesorgt. Die Feuerwehr bestätigte auf APA-Anfrage einen Zeugenbericht. Laut Pressesprecher Gerald Schimpf waren gegen 13 Uhr zahlreiche Notrufe eingegangen. Mehrere Personen standen eingeschlossen vom Rauch an ihren Fenstern des Hauses in der Nordbahnstraße. Sie wurden geborgen und teilweise der Rettung übergeben. Ins Spital musste niemand.

Die Einsatzkräfte waren zunächst wegen eines Zimmerbrandes im ersten Geschoß des mehrstöckigen Gebäudes alarmiert worden. Starke Rauchentwicklung Beim Eintreffen der Feuerwehr handelte es sich bereits um einen "Wohnungsvollbrand", erläuterte Schimpf. Die Wohnungstür war durchgebrannt, weshalb es zu der starken Rauchentwicklung kam, schilderte der Sprecher. Die Personen an den Fenstern wurden von den Feuerwehrleuten beruhigt und unter Atemschutz mit Fluchtfilterhauben durch die verrauchten Bereiche ins Freie gebracht.