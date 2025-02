Wohnhausbrand im Weinviertel: Identität von Todesopfer steht fest

Nach dem Gebäudebrand in der Weinviertler Gemeinde Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) ist die Identität des Todesopfers bestätigt. Es handle sich um einen 83-jährigen Hausbewohner, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Freitag auf Anfrage mit. Die Ehefrau des Pensionisten hatte sich rechtzeitig retten können. Ausgelöst worden sein dürften die Flammen von einer Kerze.

Der Brand in dem Einfamilienhaus war am Mittwoch kurz nach Mitternacht ausgebrochen. Die Bewohnerin hatte sich zu Nachbarn begeben und angegeben, dass ihr Mann vermisst sei. In weiterer Folge wurde ein Leichnam entdeckt. Die finale Identitätsabklärung erfolgte mittels Obduktion.

Bei den schwierigen Löscharbeiten waren sechs Feuerwehren im Einsatz. Gefordert wurden die Helfer von Temperaturen um zehn Grad unter dem Gefrierpunkt.