NÖ: Bei Wohnhaus-Vollbrand kam ein Bewohner ums Leben

Der Brand eines Wohnhauses in Ernstbrunn im Bezirk Korneuburg war der Grund für einen Großeinsatz der Feuerwehren, der von Mitternacht bis in die Morgenstunden dauerte. Weil wegen des verheerenden Feuers auch noch eine Person abgängig war, wurde während des Einsatzes auch eine menschliche Tragödie rund um das Brandereignis befürchtet. Laut ORF NÖ wurde das Brandopfer dann in der Früh tot gefunden.