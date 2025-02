"Anderes Lesegefühl": Wo diese Woche in Wien Zeitung gelesen wird

Ein junger Mann tippt eifrig auf seinem Laptop während sein Handy klingelt. Ein älterer Herr greift hingegen lieber zu Papier und Bogen: Er ließt eine Zeitung zu seinem morgendlichen Kaffee im Café Landtmann in der Wiener Innenstadt.

Dabei ist er nicht allein: Gemütliches Lesen und die Wiener Kaffeehauskultur gehen bekanntlich Hand in Hand. Von 17. Februar bis 23. Februar steht deshalb für viele Cafés in Wien erneut die "Woche des Zeitunglesens" an.