Wo Sie ab heute in Wien keine Waffen tragen dürfen

In Wien treten heute zwei Waffenverbotszonen in Kraft. Sie befinden sich am Praterstern und am Donaukanal-Abschnitt zwischen Augartenbrücke und Salztorbrücke - der Treppelweg um das Szenelokal "Flex" wird namentlich angeführt. Die Maßnahme ist vorerst auf drei Monate beschränkt. Wer Waffen oder ähnliche Gegenstände - also etwa Messer - in Ausübung seines Berufs oder aufgrund einer Bewilligung trägt, ist von dem Verbot ausgenommen. Auch Pfeffersprays zur Selbstverteidigung sind nicht betroffen.

Die Bestimmungen sind nicht für beide Waffenverbotszonen gleich. Während die Verordnung am Praterstern rund um die Uhr gilt, umfasst jene am Donaukanal nur den Zeitraum zwischen 20.00 und 8.00 Uhr.