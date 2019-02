Wiens NEOS fordern 13,8 Mio. Euro für sicherere Schulwege

Nach dem Tod eines Neunjährigen Ende Jänner in Wien fordern die NEOS nun Maßnahmen, um die Schulwege in der Bundeshauptstadt verkehrssicherer zu machen. Dafür soll das Rathaus ein Sonderbudget von 13,8 Mio. Euro locker machen, schlug Klubchef Christoph Wiederkehr am Dienstag vor. Denn so viel würde es kosten, um pro Bezirk die drei gefährlichsten Kreuzungen bzw. Stellen zu entschärfen.

Die jüngste Ankündigung von Rot-Grün, den Fuhrpark des Magistrats mit Abbiegeassistenten nachrüsten zu wollen, begrüßen die Pinken. "Das ist sinnvoll und wichtig", meinte Wiederkehr in einer Pressekonferenz. Ihm fehlt allerdings die "Gesamtperspektive" auf das Thema.