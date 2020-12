Wiens Luft war dieses Jahr so sauber wie noch nie zuvor

Es zählt wohl zu den wenigen positiven Begleiterscheinungen des sich zu Ende neigenden Pandemie-Jahres: Die Luftqualität war in Wien 2020 so gut wie noch nie seit Beginn der Messungen in den 1970er-Jahren. Das gab Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Montag bekannt: „Die Wiener Luft, die unsere Kinder atmen, ist deutlich besser als jene in unserer Kindheit“, betont er.

Wobei ein Zusammenhang zwischen Lockdown und Luftgüte gar nicht so leicht herzuleiten ist. Gerade die Feinstaubbelastung wird stark durch Meteorologie und Schadstoffeintrag von außen bestimmt, und hier wurde beobachtet, dass mit Beginn des Lockdowns Mitte März die Feinstaubbelastung sogar zugenommen hat.