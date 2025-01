Wienerinnen bei Rodelunfällen am Semmering verletzt: Zeugen gesucht

Nach Rodelunfällen mit drei verletzten Wienerinnen am Samstagabend am Semmering (Bezirk Neunkirchen) sucht die Polizei Zeugen. Eine 37-Jährige wurde bei einer Kollision mit einem Mann am Hirschenkogel schwer verletzt. Kurz darauf stieß eine 39-Jährige mit einem Unbekannten zusammen und stürzte. Eine 33-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, die zwei Frauen wurden verletzt. Beide Male sollen sich die Männer aus dem Staub gemacht haben, ohne Erste Hilfe zu leisten.