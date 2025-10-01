Wienerin entdeckte gestohlenes E-Bike auf Onlineplattform

Eine Wienerin hat Anfang der Woche auf einer Onlineplattform für Kleinanzeigen ihr gestohlenes E-Bike erkannt und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Hehler (61) fest, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung der Exekutive.

In der Wohnung und Werkstatt des Slowaken in Meidling wurden insgesamt fünf weitere E-Bikes, elf Fahrräder und acht Laptops gefunden - allesamt mit jeweils gefälschten Kaufverträgen.

In einer ersten Vernehmung war der 61-Jährige teilweise geständig. Zudem wird überprüft, ob er selbst für die Diebstähle verantwortlich ist. Er wurde in eine Justizanstalt überstellt.