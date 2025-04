Wienerin von falschen Polizisten zu zahlreichen Bankfilialen gelotst

Wie die Landespolizeidirektion am Freitag berichtete, erhielt die Frau am Mittwochmittag einen Anruf von einem angeblichen Bankangestellten , der ihr mitteilte, jemand habe in ihrem Namen versucht, Geld von ihrem Konto abzuheben. Der Betrüger informierte die 65-Jährige, dass sie nun daher ein Polizist anrufen werde, um das Vermögen zu schützen.

Betrüger erschwindelten sich auch Sparbuch der Mutter des Opfers

Schon hatte die Frau den falschen Polizisten an der Leitung, dieser beauftragte die Frau nun, Bargeld in bestimmter Höhe an mehreren Niederlassungen ihrer Bank abzuheben. Zur "Unterstützung" wurde dem Opfer jeweils ein Taxi bestellt. Unter der weiteren telefonischen Anleitung des Betrügers kam so bald ein Betrag im oberen fünfstelligen Eurobereich zusammen, der vom Opfer diesem einem "Kollegen" des falschen Polizisten übergeben wurde. Bei ihm landete auch das Sparbuch der 89-jährigen Mutter der Frau, wie Polizeisprecher Markus Dittrich gegenüber der APA berichtete.

Das funktionierte sechsmal, erst in der siebenten Bankfiliale schöpfte eine Mitarbeiterin dann jedoch Verdacht und klärte die 65-Jährige über diese Betrugsmasche auf, zusammen gingen sie anschließend zur Polizei. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.