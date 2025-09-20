Sobotka galt in der heimischen Musikszene als charismatischer Entertainer. Seit der Gründung von Wiener Wahnsinn im Jahr 1999 war er festes Mitglied der Band.

"Danke für unsere gemeinsame Zeit, Soberl". Die Band Wiener Wahnsinn trauert um Martin Sobotka . Der Sänger und Frontmann verstarb im Alter von nur 51 Jahren.

Wiener Wahnsinn-Sänger Sobotka verstorben

Wiener Wahnsinn hätten am diesjährigen Ottakringer Kirtag, der am Freitagabend startete, als Headliner auf der Bühne stehen sollen. Der Auftritt wurde jedoch kurzfristig abgesagt.

Am Samstag gab die Band dann in den sozialen Medien die traurige Nachricht bekannt. "Am 19. September ist unser lieber Freund, Sänger und Frontman Martin 'Soberl' Sobotka plötzlich und unerwartet viel zu früh von uns gegangen“, heißt es. "Wir sind unendlich traurig und können es nicht fassen."

Auch zahlreiche Fans äußerten bereits ihr Beileid und ihre Trauer über das Ableben des Sängers. "Sein Verlust hinterlässt eine unermessliche Leere, die Worte kaum fassen können. Für so viele von uns war er mehr als nur ein Musiker – er war ein Freund, ein Begleiter, ein Stück Familie," schreibt etwa die Facebook-Fangroup "Wiener Wahnsinn Family".

Oder: "Es tut mir so leid! Danke für die vielen tollen Konzerte. RIP Martin - vielleicht sitzt jetzt mit Willi Resetarits, Georg Danzer, Falco, ... auf einer Wolke und ihr spielt ein paar Nummern für die anderen Engerln," schreibt ein weiterer Fan.