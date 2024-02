Wiener Trafikräuber konnte durch DNA-Spuren ausfindig gemacht werden

Der Verantwortliche für eine Reihe bewaffneter Überfälle in der Wiener Innenstadt ist von der Kriminalpolizei Frankfurt ausgeforscht worden. Der 40-Jährige saß nach einem gescheiterten Überfall in Frankfurt bereits seit Oktober des vergangenen Jahres in Haft und konnte nun anhand von DNA-Spuren mit vier Überfällen auf Wiener Trafiken und ein Souvenirgeschäft in Verbindung gebracht werden. Die Wiener Polizei fahndete bereits seit dem Vorjahr nach dem Mann.

Der serbische Staatsbürger hatte zwischen 20. April und 19. Mai 2023 insgesamt vier Überfälle in Wien begangen. Der letzte bewaffnete Raub fand in der Marc-Aurel-Straße in der Wiener Innenstadt statt, wobei der Verdächtigte das Personal mit einem Messer bedrohte und Bargeld erbeutet haben soll.

Dem 40-Jährigen wird des Weiteren noch eine Reihe bewaffneter Raubüberfälle in Deutschland zur Last gelegt. Er befindet sich derzeit in Untersuchungshaft in Deutschland.