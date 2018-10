Wiener Trabrennbahn: "Ein Refugium für Pensionisten"

Peter Truzla sieht das Thema emotionslos. Mit den Wohnungen, die um die Rennbahn entstanden sind, kamen auch die Beschwerden. Dass der Ton zu laut sei oder dass der Sand der Rennbahn in die Wohnung wehe. Wenn also eine passende 15 Hektar große Fläche gefunden werde, warum nicht? „Meine Aufgabe ist es, den Trabrennsport in Wien zu erhalten – nicht die historischen Gebäude.“