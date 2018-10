Vom Prater in die Krieau: Geschichte des Wiener Trabrennsports

Pferdefahrten – ob mit Einspänner, Zweispänner oder Fiaker – erfreuten sich Mitte des 19. Jahrhunderts in der Wiener Prater-Hauptallee immer größerer Beliebtheit. Daraufhin wurde im April 1874 der erste Wiener Trabrennverein gegründet, mit Graf Kálmán Hunyady als ersten Präsidenten. Zunächst wurden die Rennveranstaltungen weiter in der Prater Hauptallee abgehalten – bis vier Monate später die Rennbahn in der Krieau eröffnet wurde. Es ist nach dem Hippodrom in Moskau die zweitälteste Bahn der Welt.

Die 1970er- bis 1990er-Jahre können mit zwei, drei Renntagen pro Woche als goldene Jahre des Trabrennsports bezeichnet werden. Die heimischen Traber fuhren in dieser Zeit vermehrt internationale Preise ein.