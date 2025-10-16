Nun fix: Wer der neue Chef der Wiener Stadthalle wird

Die Wien Holding hat einen neuen Geschäftsführer für die Wiener Stadthalle - also jenes Veranstaltungszentrum, das den ESC beherbergen soll - gesucht. Und nun auch gefunden. 45 Bewerbungen Ab 1. November wird Thomas Waldner das Team der Geschäftsführung verstärken, wie die Wien Holding nun in einer Presseaussendung bekanntgab. Ausgeschrieben war eine "zusätzliche Geschäftsführungsposition". Die Bewerbungsfrist für die Stelle endete mit 30. September 2025. Insgesamt haben sich 45 Personen beworben. Vier Personen haben ihre Bewerbung während des Verfahrens zurückgezogen. Von den verbliebenen 41 Bewerbungen waren acht Frauen und 33 Männer, heißt es in der Aussendung.

Die Stelle bekommen wird nun Thomas Waldner, der künftig gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Matthäus Zelenka die Wiener Stadthalle leiten wird. Verantwortlich sein wird Waldner für die Bereiche externe und interne Kommunikation, Veranstaltungsmanagement und Veranstaltungskalkulation, Betrieb, Technik, Sicherheit und Publikumsdienst, Gastronomie, Ticketmanagement sowie Personal. Auch für den Eurovision Song Contest 2026 wird er zuständig sein. Der künftige Geschäftsführer war zuletzt Geschäftsführer von Wien Ticket, davor gründete und führte er ein auf Beratung und Umsetzung von Großveranstaltungen spezialisiertes Unternehmen. Von 2012 bis Ende 2020 verantwortete er als Projektleiter das Donauinselfest.