Wiener Polizei gelingt Schlag gegen internationalen Opiumhandel

Anschließend sollen Fernfahrer mit Lkw das Opium nach Wien geschmuggelt und es in Wien-Simmering an den Tatverdächtigen übergeben haben. Die letzte Lieferung hat laut Polizei am 25.01.2020 stattgefunden.

Hausdurchsuchung

Im Zuge einer Hausdurchsuchung wurden in der Wohnung des Iraners zwei Kilogramm ungestrecktes Opium, zwei Gramm Kokain und 6.500 Euro in bar sichergestellt.

Der Mann wurde anschließend festgenommen. Die Ermittler konnten dem 31-Jährigen das Organisieren von drei Transporten mit rund fünf Kilo Opium nachweisen. Der Mann zeigte sich in den Vernehmungen geständig. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Die Kriminalisten versuchen noch weitere Käufer und auch eventuelle Beteiligte auszuforschen.