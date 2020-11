Wiener Polizei gedenkt mit Video der Opfer des Terroranschlags

"Jeder Mensch, egal welcher Herkunft, findet in dieser Stadt einen Platz. Nicht aber Hass, Gewalt und Terror", schreibt die Pressestelle der Wiener Landespolizeidirektion auf Twitter und postet darunter ein berührendes Video zum Gedenken an die Opfer des Anschlags in der Inneren Stadt vom 2. November.

In dem Video sind neben Fußball-Star David Alaba und Staatsoperndirektor Bogdan Roščić auch ein Diplomat, ein Schauspieler, Musiker und ein Polizist zu sehen. Sie alle sagen in verschiedenen Sprachen: "Wien ist ein Platz für mich".