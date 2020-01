Wiener Neujahrsbaby Tiffany-Cataleya-Chloe im AKH geboren

Kurz danach - vier Minuten nach Mitternacht - ist Julian im Krankenhaus Amstetten geboren worden. Er ist 50 cm groß und 3650 Gramm schwer.

Um 0:08 Uhr ist dann das oberösterreichische Neujahrsbaby da gewesen: Lina ist im Krankenhaus Steyr auf die Welt gekommen.

Um 0:28 Uhr folgte die kleine Leonie in Hall in Tirol. Sie wiegt 3760 Gramm und ist 52 cm groß.

Per Wassergeburt ist um 2.09 Uhr Lorena in Hallein in Salzburg geboren worden. Sie wiegt 3380 Gramm und ist 52 cm groß.