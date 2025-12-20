Wiener Lebkuchen: Einer der letzten seiner Art in Brigittenau

Manchmal zieht der Duft des süßen Lebkuchens und seiner Gewürze bis zur U-Bahn-Station Dresdner Straße. Der Eingang in die Lebzelterei in der Dammstraße in der Brigitten ist aber unaufgeregt.

Nur der Lebkuchenmann auf den Begrenzungssteinen der Einfahrt weist darauf hin, welche Besonderheiten in dem schmucklosen Bau warten.

Oder besser: Welche Besonderheiten dort in der unter der Regie von Robert Kammerer in feinster Wiener Handarbeit produziert werden.

Kammerers Großvater hat 1830 im Waldviertel begonnen, Lebkuchen herzustellen. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat er den Betrieb in die Dammstraße in Wien verlegt, später das Haus gekauft.

Reibelebkuchen aus dem Leiterwagen

„Meine Großmutter hat mit dem Leiterwagen Reibelebkuchen ausgeführt“, erzählt er von den Anfängen in Wien.

Dieser Reibelebkuchen, also eine Art Lebkuchenbrösel, ist heute vor allem in Deutschland noch beliebt. „Die machen damit die Sauce für ihren Sauerbraten“, weiß Kammerer.

Nach seinem Vater hat Kammerer um die Jahrtausendwende den Betrieb übernommen. „Meine Eltern haben bis zuletzt mitgearbeitet, mein Vater ist am Tag vor seinem Tod in der Backstube gestanden“, erinnert sich der Lebzelter, der Techniker geworden wäre, „wenn es den Betrieb nicht gäbe. Meine Eltern haben mich überredet. Aber die Tradition fortführen war mir wichtig. Und es macht Spaß.“